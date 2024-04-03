瑞士新道路安全条例正式生效

瑞士交通法规新规定于4月1日正式生效。 KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

为减少交通事故，瑞士针对驾车人及骑车人的新规定于4月1日正式生效。

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新机动车必须装有驾驶员辅助系统及事故数据记录仪，新的快速电动自行车则必须安装测速仪。

政府于去年12月做出该决定，以确保所有新车均配备最新的安全系统。

4月1日起规定要求的驾驶员辅助系统可用于对疲劳驾驶及注意力分散发出预警，并能在危险发生时自动紧急制动，倒车及拐弯时也能提供帮助。

保护行人

从本周一(4月1日)开始，改进后的车辆组件也能确保事故发生时的冲击力较小，进而保护了行人和骑车人的安全。

卡车及公共汽车驾驶员应在车辆前方及两侧的视觉盲区有更好的视野。旅游大巴和汽车则必须满足更严格的翻车和防火要求。

自行车测速仪

快速电动自行车从4月1日起必须装配测速仪。该规定适用于时速不超过45公里的脚踏辅助车辆。无仪器上路将面临20瑞郎(约合人民币160元)的罚款。

伯尔尼游说团体运输与环境联合会(Transport and Environment Association)道路安全专家Michael Rytz指出：“骑行人经常低估自己的速度，骑电动自行车的人尤其如此。有时，他们在限速20或30公里的区域超速，却浑然不知。”

“可是，遵守限速规定对于在该区域共同生活的人们和其安全至关重要。能时刻监控速度很有帮助。”他补充道。

监督机构瑞士旅游俱乐部(Touring Club)表示，对快速电动自行车配备测速仪的要求将首先针对4月以后购买的新车推行。已经投入使用的车辆必须在2027年4月之前完成装配。