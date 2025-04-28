瑞士男性承受社会地位压力

瑞士、瑞典等国常年位居性别平等排名前列，但伯尔尼大学的一项新研究显示，这些国家的男性反而面临维持高社会地位的显著压力。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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“有趣的是，在瑞士、瑞典这类性别相对平等的国家，男性受到强烈的社会规范约束，要求他们维持男性群体较高的社会地位，”伯尔尼大学心理学研究所的克丽丝塔·纳特(Christa Nater)在上周发布的一份新闻稿中说。
纳特与萨宾娜·施切斯尼(Sabine Sczesny)共同研究了七个性别平等程度不同国家中的性别规范。这项包含4327名受访者的调查由伯尔尼大学主导，在国际合作下完成，并被发表在《女性心理学季刊》(Psychology of Women Quarterly)上。
人们期望瑞士男性展现“强者形象”
研究人员首先识别了这几个国家普遍存在的性别规范，明确了对男女的行为期待，接着评估了这些性别特质在社会地位上的高低含义。
结果显示，在所有被研究的国家中，人们都不期望男性表现出“软弱”或被视为低社会地位的特质。
女性方面则呈现更多差异。在性别较为平等的国家，女性不太受这类性别规范约束；而在性别不平等程度较高的国家，人们则不期望女性具有主导性、与高地位相关的行为表现。
性别平等加剧两性间竞争
研究人员表示，在美国、印度、土耳其、加纳和伊朗等性别平等程度相对较低、女性机会受限的国家，男性面对的社会地位规范反而较弱。
尽管性别平等在社会上被普遍视为公平，但研究人员推断，性别平等也常常打破传统的性别等级结构，加剧了男性与女性之间对高地位角色、权力和资源的竞争。
纳特指出，这种地位压力在无形中阻碍了性别平等的进一步推进。“我们的研究强调，识别各种潜藏的、不易察觉的障碍，对实现真正的机会平等、有效减少社会不平等至关重要。”
瑞士自1981年将性别平等写入联邦宪法，并于1995年颁布《性别平等法》，为女性在职场和社会生活中提供法律保障。2021年，联邦政府通过了首个专门促进性别平等的国家战略-《2030性别平等战略》，涵盖工作与家庭平衡、打击性别暴力、提升女性在领导岗位的比例等多个方面。联邦性别平等办公室(FOGE)外部链接负责监督和协调该战略的实施。
尽管瑞士在性别平等方面取得了一定进展，但仍面临诸多挑战。根据2025年普华永道发布的《女性职场指数》外部链接，瑞士在33个经合组织国家中排名第20位，女性就业率虽高，但全职就业比例仅为60.7%，远低于男性的90.5%。此外，瑞士的性别薪酬差距仍维持在18%，高于欧盟平均水平13.1%。
瑞士积极参与国际性别平等事务，承诺落实联合国2030年可持续发展议程中的性别平等目标。在联合国妇女署的《妇女、商业与法律》报告中，瑞士在促进性别平等的法律框架方面得分为75.0外部链接，但在支持性政策和实际执行方面仍有提升空间。
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