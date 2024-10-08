瑞士研究称全职工作增加患癌风险

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三分之一的瑞士居民计划更换医疗保险机构
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2025年医疗保险费将大涨的消息一出，大约三分之一的瑞士人考虑更换医疗保险公司。
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伯尔尼举行10月7日袭击受害者悼念仪式
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上周日(10月6日)，200多人在伯尔尼的犹太会堂共同悼念一年前哈马斯袭击的受害者。悼念者聆听的讲话提到，10月7日的恐怖袭击不仅给以色列社会，也给世界各地的犹太群体留下了深深的伤痕。
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瑞士通胀率降至三年来的最低点
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9月，瑞士通胀率放缓至三年来的最低水平，这表明瑞士央行可能进一步放松货币政策。
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半数瑞士青年向往四口之家模式
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四口之家的家庭模式依然非常时兴。半数以上的年轻成人还很向往这种模式，然而年长人群的现实却跟这个梦想有些出入。与此同时，育儿的重担更多是由母亲而非父亲承担。
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五分之一的瑞士家庭使用热泵供暖
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自2000年以来，瑞士家庭使用热泵供暖的比例增加了五倍。该结论来自瑞士联邦统计局(FSO)9月23日公布的新建筑与住房统计数据。
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瑞士调研显示，大多数居民希望新建核电站
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瑞士政府计划撤销禁止建设新核电站的法令，而半数以上的瑞士居民支持这个计划。
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志愿者日益短缺，三分之一以上的瑞士老人倍感孤苦
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根据瑞士老年人组织Pro Senectute提供的数据，超过三分之一(37%)的85岁及以上瑞士老人感到孤独，人数约达9万。行动不便往往伴随着社交范围的萎缩。
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23岁中国留学生持刀袭击三名瑞士儿童，目前重伤儿童已脱离生命危险
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10月1日，一名23岁的男子在苏黎世Oerlikon地区持刀袭击了几名幼童，导致三名5岁男孩受伤，其中一人重伤和两人轻伤，伤者被随即送往医院。
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瑞士中小型企业预计不会因人工智能裁员
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瑞士中小型企业(SMEs)准备好接受人工智能，但大多数不计划大规模裁员。
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瑞士将在主要城市间拓展夜间城际铁路网络
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瑞士联邦铁路公司(SBB)目前正计划从2026年底开始，在瑞士全境范围内铺设周末夜间网络。据瑞士媒体CH Media报道，作为其"2027年愿景"的一部分，瑞士联邦铁路公司希望在苏黎世、巴塞尔和日内瓦湖区等主要城市间打造夜间通途。
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