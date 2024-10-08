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瑞士研究称全职工作增加患癌风险

科研人员发现，职业女性患癌风险高于职业男性。
科研人员发现，职业女性患癌风险高于职业男性。 Keystone-SDA

弗里堡大学(UniFr)的科研人员称，全职工作者有更高的患癌风险。他们在一项最新研究中发现，与选择其他职业道路的人相比，工作量为100%(即从事全职工作)的人患上癌症的几率更高。为何会如此目前尚不明确。

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Keystone-SDA

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不过，科研人员于10月2日表示，女性比男性的患癌风险更高。由瑞士国家科学基金(SNSF)支持的这项研究已被发表在《科学报告》(Scientific Reports)期刊上。

根据这项研究，比起理家教子的全职主妇，从事全职工作的女性患癌风险显著增加。另一方面，自雇男性患癌症的几率要低于受雇男性。

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这些科研人员认真分析了14个欧洲国家的逾1.25万名生于1915-1945年间的女性与男性、他们的事业轨迹，以及他们当中的任何癌症案例，最后得出了上述结论。

后续研究将进一步澄清工作量与罹患癌症风险之间的关联。

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