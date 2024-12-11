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瑞士花园何以遍地黄金？

瑞士人手里的黄金通常以硬币的形式存在，比如图中著名的 “Vreneli”金币。
瑞士人手里的黄金通常以硬币的形式存在，比如图中著名的 “Vreneli”金币。 Keystone / Gaetan Bally
系列 瑞士奇闻异事, 第1篇::

瑞士人家的花园里，不仅有花草，也有……黄金。圣加仑大学的一项研究显示，瑞士花园中埋藏着大量的黄金，据估共达……10吨。

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联邦政策专家。此前曾在瑞士电报局和弗里堡电台工作。

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众所周知，黄金是一种“避险”资产。以金币或金锭的形式保存黄金是一种抵御风险的方法。因此，在瑞士这个以保险、银行和黄金交易闻名于世的国家，人们普遍有保存黄金的习惯，想来也不足为奇。

圣加仑大学最近的一项研究进一步证实了瑞士人对黄金的钟爱。这项对3000人进行的抽样调查显示，65.2%的受访者认为投资贵金属是“明智之举”。

事实上，黄金是瑞士人最青睐的投资之选，尽管其热度还落后于房地产一大截，但却领先于股票和债券等传统金融产品。

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弗里堡大学经济学教授塞尔吉奥·罗西(Sergio Rossi)对黄金热并不感到惊讶。他对瑞士资讯swissinfo.ch说：”世界政治和宏观经济的当前变化引人担忧。这种忧虑在瑞士人中也不少见。同时，通胀压力导致人们担心存入银行的储蓄购买力下降。在这种情况下，黄金被人们认为是一种不会贬值的安全投资。如此一来，有财力的人则会通过购买黄金来保持乃至提升资产。”

以吨计的黄金

塞尔吉奥·罗西强调说：”很明显，瑞士人均财富要比其他国家高得多。因此，瑞士人有财力购买成吨的黄金，这在其他国家不太容易-甚至不可能-做到。“

通过对调查结果进行推断，圣加仑大学估算出了瑞士个人以金币或金条形式持有的黄金数量(珠宝不包括在内)。而这一数字可谓“令人惊异”。

推算结果显示，22%的受访者人均拥有100.83克黄金，价值相当于约7500瑞郎。将此比例套入整个人口，就意味着瑞士全国居民储存的黄金总量达到200吨，价值高达149亿瑞郎。

瑞士人就像唐老鸭的”葛朗台“叔叔史高治一样，喜欢把黄金放存在眼皮子底下。在大多数情况下(43%)，他们只有在紧急情况下才会卖掉手里的金子。

外部内容

海盗藏宝

我们也可以把瑞士人比作爱将战利品掩埋藏匿的海盗。调查显示，5%的受访者会将黄金埋在自家花园里。由此推断，瑞士花园里的黄金量也是惊人的：大约有价值7.5亿瑞郎的10吨黄金被埋在地下。

瑞士人也爱储存贵金属，后者要么被藏在家中(15%)，要么被放在保险柜里(18%)。可以说，瑞士人家各种形式的资产存储几乎与银行存款(39%)一样普遍。

“当听说人们现在仍在埋藏黄金的时候，我的确有些惊讶，但仔细想想，这一现象也正表明，有些人从未相信或不再相信银行的保险性，”塞尔吉奥·罗西在谈到瑞士大银行近年来的问题时说，”这是值得银行业深思的一个迹象。银行应该意识到，其声誉已不如前。“

（编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：郭倢/xy)

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