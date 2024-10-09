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瑞士采蘑菇者面临解毒剂短缺问题

有关部门请公众将所有自采的蘑菇送至蘑菇检控站检查；各地检控站地址可在www.vapko.ch上查到。
有关部门请公众将所有自采的蘑菇送至蘑菇检控站检查；各地检控站地址可在www.vapko.ch上查到。 Keystone-SDA

目前用于治疗蘑菇中毒的解毒剂短缺已很成问题。瑞士中毒信息基金会(Tox Info Suisse)敦促业余采菇者，将所有采摘到的蘑菇送至官方蘑菇检查机构进行检查。

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Keystone-SDA

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该基金会10月7日表示，用于治疗毒鹅膏(Amanita phalloides)中毒的解毒剂现在缺货，至少要等到11月中旬才能在瑞士或国外购到，而其他的治疗方法也很有限。

这个基金会每年都会报告数百起蘑菇中毒案例，其中一些情况严重。蘑菇中毒若不能得到适当治疗，就可能有致命危险。

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为尽量减少潜在的严重健康问题，他们请公众将所有自采的蘑菇送至蘑菇检控站检查。各地检控站地址可在www.vapko.ch上查到。

瑞士的中毒急救电话是145。经过专门培训的医生将全天候提供关于化学品、药品、其他药物、有毒植物、蘑菇或有毒动物叮咬等中毒情况的处理建议。

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