瑞士采蘑菇者面临解毒剂短缺问题

目前用于治疗蘑菇中毒的解毒剂短缺已很成问题。瑞士中毒信息基金会(Tox Info Suisse)敦促业余采菇者，将所有采摘到的蘑菇送至官方蘑菇检查机构进行检查。
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该基金会10月7日表示，用于治疗毒鹅膏(Amanita phalloides)中毒的解毒剂现在缺货，至少要等到11月中旬才能在瑞士或国外购到，而其他的治疗方法也很有限。
这个基金会每年都会报告数百起蘑菇中毒案例，其中一些情况严重。蘑菇中毒若不能得到适当治疗，就可能有致命危险。
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蘑菇大丰收导致中毒事件飙升
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与2021年相比，去年瑞士的蘑菇中毒事件飙升了25%。不过，国家中毒紧急热线接到的自杀举报有所减少。
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为尽量减少潜在的严重健康问题，他们请公众将所有自采的蘑菇送至蘑菇检控站检查。各地检控站地址可在www.vapko.ch上查到。
瑞士的中毒急救电话是145。经过专门培训的医生将全天候提供关于化学品、药品、其他药物、有毒植物、蘑菇或有毒动物叮咬等中毒情况的处理建议。
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大学排名：苏黎世联邦理工学院仍是欧陆最佳高校
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根据《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)杂志发表的最新大学排名，苏黎世联邦理工学院(ETHZ)依然是欧洲大陆最好的高等学府。这次跟上年一样，该校仍排第11位。
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瑞士研究称全职工作增加患癌风险
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弗里堡大学(UniFr)的科研人员称，全职工作者有更高的患癌风险。他们在一项最新研究中发现，与选择其他职业道路的人相比，工作量为100%(即从事全职工作)的人患上癌症的几率更高。为何会如此目前尚不明确。
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三分之一的瑞士居民计划更换医疗保险机构
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2025年医疗保险费将大涨的消息一出，大约三分之一的瑞士人考虑更换医疗保险公司。
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伯尔尼举行10月7日袭击受害者悼念仪式
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上周日(10月6日)，200多人在伯尔尼的犹太会堂共同悼念一年前哈马斯袭击的受害者。悼念者聆听的讲话提到，10月7日的恐怖袭击不仅给以色列社会，也给世界各地的犹太群体留下了深深的伤痕。
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瑞士通胀率降至三年来的最低点
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9月，瑞士通胀率放缓至三年来的最低水平，这表明瑞士央行可能进一步放松货币政策。
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半数瑞士青年向往四口之家模式
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四口之家的家庭模式依然非常时兴。半数以上的年轻成人还很向往这种模式，然而年长人群的现实却跟这个梦想有些出入。与此同时，育儿的重担更多是由母亲而非父亲承担。
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五分之一的瑞士家庭使用热泵供暖
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自2000年以来，瑞士家庭使用热泵供暖的比例增加了五倍。该结论来自瑞士联邦统计局(FSO)9月23日公布的新建筑与住房统计数据。
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瑞士调研显示，大多数居民希望新建核电站
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瑞士政府计划撤销禁止建设新核电站的法令，而半数以上的瑞士居民支持这个计划。
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志愿者日益短缺，三分之一以上的瑞士老人倍感孤苦
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根据瑞士老年人组织Pro Senectute提供的数据，超过三分之一(37%)的85岁及以上瑞士老人感到孤独，人数约达9万。行动不便往往伴随着社交范围的萎缩。
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23岁中国留学生持刀袭击三名瑞士儿童，目前重伤儿童已脱离生命危险
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10月1日，一名23岁的男子在苏黎世Oerlikon地区持刀袭击了几名幼童，导致三名5岁男孩受伤，其中一人重伤和两人轻伤，伤者被随即送往医院。
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在瑞士采蘑菇 必须自己当心
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初秋来临，又是一年蘑菇季。树林里采蘑菇爱好者越来越多，蘑菇检查站也越来越热闹。瑞士全国目前有350家蘑菇鉴别站点，但其数量日益减少。
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瑞士经典菜谱：苏黎世奶油蘑菇炖小牛肉片
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如果说瑞士人越来越“懒得做饭”，那么“贝太厨房”(Betty Bossi)则是瑞士厨艺的“救星”。它的菜谱文字简明，容易上手，是无数瑞士人的烹饪启蒙。说到苏黎世奶油蘑菇炖小牛肉片(Zürcher Geschnetzeltes)，“贝太厨房”也给出了最佳配方。
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瑞士干旱的夏天苦了蘑菇姑娘
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如果接下来几周还没有大面积降雨，那么今年瑞士的蘑菇产量将创造15年来的历史新低。降雨的缺乏，不仅影响到蘑菇的数…
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