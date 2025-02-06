瑞士Z世代热衷亚洲网购：Temu与AliExpress最受青睐

亚洲在线购物平台在瑞士日益受到欢迎。一项最新民调显示，四分之三的瑞士Z世代消费者曾在这些平台上购物。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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据信用卡公司Visa统计，62%的受访者曾在Temu(拼多多控股子公司)或AliExpress(全球速卖通，由阿里巴巴集团拥有)等中国平台购物。社交媒体在购物决策中的影响力不断上升，41%的瑞士消费者表示，他们是在网上发现这些商品的。
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中美AI争霸：瑞士如何在科技博弈中找到立足点？
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拜登政府对中国及其他国家实施了芯片限制，美国与中国这两个科技超级大国展开日趋激烈的AI竞争。在一个日益由AI主导的未来中，瑞士这个以中立著称的国家，能否成为关键的调解者，甚至引领全球数字信任体系？
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在瑞士，亲友间转账则越来越青睐数字支付方式。调查显示，逾半数(53%)的受访者经常使用手机应用进行支付。
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回顾时间轴：中瑞75载携手同行，在经济利益与人权之间寻求平衡
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回溯75年前，瑞士成为最早承认新成立的中华人民共和国、并与其建立外交关系的西方国家之一。其初衷是先声夺人，抢占进入巨大潜在市场的优势地位。
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许多国家都有自己的转账应用，而TWINT是瑞士人广泛使用的本土“支付宝”。Visa正与其银行合作伙伴研发国际解决方案。该公司表示：“试想一下，你可以像给身边的朋友转账一样，通过一个手机应用，轻松给远在澳大利亚的家人汇款。”不过，Visa未透露更多细节。
1996-2010年出生的Z世代(Gen Z)是互联网的原住民，习惯社交媒体。他们通常有较低的品牌忠诚度，喜欢发现新的购物选择。而麦肯锡中国消费者调研发现，中国的Z世代对品牌却表现出更高的忠诚度，约47%的受访者表示会忠于自己喜欢的品牌，该比例高于其他国家的Z世代。
Visa支付监测报告(Visa Payment Monitor)显示，数字支付正在兴起，目前57%的受访者更愿意使用智能手机付款而非从钱包里掏钱。此外，四分之三的瑞士人已在数字设备上存储了他们的银行卡信息。
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瑞士想与中国走得更近，为什么？
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瑞士和中国签订自由贸易协定已有十年之久。目前瑞士希望优化这一协议。迄今为止，自贸协定给两国分别带来了什么实惠？瑞士资讯swissinfo.ch为您解析。
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这项调查由Visa委托市场研究机构Forsa于2024年10月进行，共收集了1’008名18岁及以上人士的反馈，其中包括557名18-35岁的受访者。
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贸易战阴影令全球股市压力重重
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从2月4日起，美国将向邻国墨西哥和加拿大进口的商品征收25%的关税，对从加拿大进口的能源征收关税的比例为10%。同时，对中国进口的所有商品加收10%的关税。
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瑞士启动卵子捐赠合法化进程
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瑞士政府于1月30日提出了卵子捐献合法化的大纲。
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瑞士研究发现音乐可增强早产儿大脑连接
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音乐是人类通用的语言。或许正因为如此，它可以帮助早产儿改善认知缺陷。日内瓦大学医院(University Hospitals of Geneva，HUG)一项长达数年的研究表明，音乐能加强早产儿大脑某些区域的连接。目前，研究人员对这些受音乐影响的区域有了更清晰的了解。
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瑞士休闲娱乐活动价格飙升
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喜欢来瑞士滑雪度假的小伙伴注意了！在瑞士滑雪的快乐越来越贵。去年12月，瑞士人不得不为娱乐活动支付更多费用。度假公寓，套餐旅游和登山缆车的价格上涨尤其明显。
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一半的瑞士人都在中国电商网站购物
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提到买东西，排除品牌的影响力，最终让人下定决心的无非品质或价格。虽然瑞士长期以生产世界上最好的产品而闻名，但中国跨境电商在瑞士越来越受欢迎。
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2025年2月1日起在瑞士生效的法律变更
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从2月1日起，瑞士一系列法律和条例的修订案将开始生效，同时一些其他新规也将同步实施，包括酒店餐饮业的最低工资上调、幼犬进口规定以及狼群的预防性管理等。以下是具体变化的概述：
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全球电动车市场增长速度减缓
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尽管去年全球销售超过1’000万辆纯电池驱动的汽车，但电动车市场的增长速度正在放缓-包括在瑞士。
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人工智能芯片之争：瑞士缘何不被美国视为盟友？
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日前，美国将瑞士排除在无限制获取人工智能所需芯片的盟友名单之外。美国试图通过限制先进芯片技术的出口，防止中国在人工智能和军事领域取得优势。在此背景下，美国对芯片出口实施了更严格的管控政策，这也波及到瑞士等未被列入“最亲密盟友”名单的国家。
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瑞士职位空缺率下降，IT行业尤为突出
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经济低迷正对瑞士的就业市场造成影响。Adecco瑞士就业市场指数显示，2024年瑞士的职位空缺数量较上一年减少了10%。这是自新冠疫情以来首次出现年度下降。
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企业高管对2025年前景表示乐观
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凯捷咨询(Capgemini Research Institute, CRI)1月20日发布的一份报告显示，企业高管们对2025年的公司前景更有信心了。瑞士投资人对创新和供应链韧性尤其感兴趣。
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瑞士人终于尝到了移动支付的甜头
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与世界其他国家公民相比，比如挪威人和瑞典人，瑞士人更喜欢现金支付。新冠病毒改变了瑞士人的这一习惯，人们尽量避免接触现金而改用卡付钱。危机过后，这种潮流还会持续吗？
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