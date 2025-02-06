瑞士Z世代热衷亚洲网购：Temu与AliExpress最受青睐

民调显示，四分之三的瑞士年轻人在亚洲网购。 Keystone-SDA

亚洲在线购物平台在瑞士日益受到欢迎。一项最新民调显示，四分之三的瑞士Z世代消费者曾在这些平台上购物。

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Deutsch de Umfrage: Drei von vier jungen Schweizern shoppen online in Asien 原版 更多阅览 Umfrage: Drei von vier jungen Schweizern shoppen online in Asien

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据信用卡公司Visa统计，62%的受访者曾在Temu(拼多多控股子公司)或AliExpress(全球速卖通，由阿里巴巴集团拥有)等中国平台购物。社交媒体在购物决策中的影响力不断上升，41%的瑞士消费者表示，他们是在网上发现这些商品的。

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在瑞士，亲友间转账则越来越青睐数字支付方式。调查显示，逾半数(53%)的受访者经常使用手机应用进行支付。

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许多国家都有自己的转账应用，而TWINT是瑞士人广泛使用的本土“支付宝”。Visa正与其银行合作伙伴研发国际解决方案。该公司表示：“试想一下，你可以像给身边的朋友转账一样，通过一个手机应用，轻松给远在澳大利亚的家人汇款。”不过，Visa未透露更多细节。

Z世代消费 1996-2010年出生的Z世代(Gen Z)是互联网的原住民，习惯社交媒体。他们通常有较低的品牌忠诚度，喜欢发现新的购物选择。而麦肯锡中国消费者调研发现，中国的Z世代对品牌却表现出更高的忠诚度，约47%的受访者表示会忠于自己喜欢的品牌，该比例高于其他国家的Z世代。

Visa支付监测报告(Visa Payment Monitor)显示，数字支付正在兴起，目前57%的受访者更愿意使用智能手机付款而非从钱包里掏钱。此外，四分之三的瑞士人已在数字设备上存储了他们的银行卡信息。

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这项调查由Visa委托市场研究机构Forsa于2024年10月进行，共收集了1’008名18岁及以上人士的反馈，其中包括557名18-35岁的受访者。