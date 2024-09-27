美国超越瑞士登顶全球财富排名榜首，台湾位居第五

安联专家警告称，从实际情况来看，瑞士人资产前景将会更加黯淡。 Keystone-SDA

瑞士可谓富而无骄，国民人均财富已高达24.1万瑞郎(约合人民币199.34万元)；但金融服务及保险业巨擘安联集团(Allianz)最新发布的年度全球财富报告(Global Wealth Report)显示，美国人的财富更为丰厚。

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最新发布的2024年的研究报告(第15版)是基于2023年的数据而分析完成的。保险与资产管理公司安联在本周二(9月24)发布的报告中写道，回溯去年，盘点参与接受调查的共计60个国家，国民的家庭总资产总体增长了7.6%，从而在很大程度上已从上一年的衰退局面(-3.5%)中得以复苏。

银行存款、来自保险公司和养老基金的应收款、有价证券(股票、债券和投资基金)以及其他应收账款，都包含在计算中，通过数值相加从而得出总资产额度，然后再扣除债务。

以欧元为货币单位计算得出的最终排名，美国首屈一指，位居财富榜首，国民人均资产高达26万欧元(约合人民币203.18万元)。这一数字比统计前的12个月增长了9.8%，使得美国超越瑞士(25.5 万欧元，约合人民币199.3万元)，跃居第一。

紧随其后的是丹麦和新加坡(均为17.2万欧元，约合人民币134.41万元)，然后是台湾(14.9万欧元，约合人民币116.44万元)。跻身前十的其他国家则依次为新西兰、瑞典、加拿大、荷兰和比利时。意大利排名第14 位，法国第16 位，德国第18 位。

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于此同时，安联集团还在报告中写道，2023年瑞士家庭资产增幅仅为2.2%，远低于5%的欧洲平均水平。究其原因，应归咎于瑞士人的银行存款整体缩水1.3%(较调查前的12个月减少了35亿欧元)，这是自2008年全球金融危机以来瑞士首次出现国民银行存款数额下降现象。保险和养老基金也表现疲软：增长率仅为1.4%-这也是20年以来除2022年以外的最低增幅。另一方面，股票(+7.6%)在经历了2022年的暴跌(-12.5%)后可谓恢复良好。

然而，安联专家警告称，从实际情况来看，前景将会更加黯淡。根据对通货膨胀的调整后(译者注：即将某个数值按照通货膨胀的影响进行调整，以便更准确地反映其实际价值)，瑞士金融资产几乎仍保持在2020年的水平。”瑞士储户已经度过了三年原地踏步的静态时光，”保险公司这样写道。