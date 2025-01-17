鳩佔鵲巢還是雪中送炭：移民要限製還是要鼓勵？

瑞士楚爾市(Coire)，格勞賓登州移民融入辦公室的資訊傳單。 Keystone / Gaetan Bally

包括瑞士在內的許多已開發國家，外籍人口的遷入是人口成長的主要來源。儘管在未來，老化社會和勞動市場可能對移民產生更大的需求，但針對移民問題的討論變得越來越針鋒相對。是否存在「合理」的移民門檻？本文總結了相關數據以及人口學家的見解。

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在老化社會，出生的孩子也越來越少：在許多已開發國家-尤其是歐洲和東亞-「人口寒冬」即將來臨，或已成為現實。外來移民已構成這些國家人口變遷的主要因素。

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在德國、西班牙和葡萄牙等國，外來人口的湧入勉強阻止了近年來的人口縮水；而在日本、義大利和匈牙利等其他國家，移民率較低，僅夠緩解人口不足(又稱人口過稀，通常是指一個國家的人口減少至無法支持該國的社會經濟)問題。

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瑞士和加拿大的情況則不同。在這兩個國家，移民大大彌補了出生率的不足(兩國的女性人均生育率均已下降到1.3個子女)，促成了人口的迅速增長。

自2013年以來，這個阿爾卑斯山小國的人口增加了近10%，並在2024年突破900萬大關。在2023年創紀錄的人口成長(+147,000 人)中，95%來自於「移民盈餘」。

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奧地利國際應用系統分析研究所(IIASA)研究員、上海大學亞洲人口研究所人口學教授、魁北克人口學家紀堯姆·馬魯瓦(Guillaume Marois)指出，加拿大的「淨移民人數在過去四年中激增」。

2022年至2023年間，北美國家的人口增加了3%(近120萬人)，是所有西方國家中人口成長最強勁的國家，其中98%的人口成長來自淨移民成長。

台灣移民政策回顧 雖然2023年入出國及移民法修正後，無戶籍國民在入國、居留及定居上的處境獲得改善，但我們得承認這改善還遠遠不合無戶籍國民的期望。因為無戶籍國民期望的是他們的權益等同設有戶籍的國民，如設戶籍、領國民身分證之規定一致，如果不行，至少領取的護照樣式相同(現在有戶籍國民之護照比無戶籍國民護照多了國民身分證統一編號)，不過現行政府應該很難同意，因為如同意樣式相同，外國政府就無法分辨誰是有戶籍國民，誰是無戶籍國民，屆時我國國民在當地犯罪，當地國政府將所有犯罪國人遣返我國，政府就無法拒絕犯罪之無戶籍國民入國，意味著政府的負擔將因此加重。 然而，政府的政策邏輯跟憲法是有牴觸疑慮的，因為憲法並沒有規範國民因有戶籍或沒有戶籍而有不同待遇，政府實質上已經在國籍之上用戶籍將國民加予區分，不過司法院釋字第618號及558號解釋是認同政府創設無戶籍國民制度，部分學者也舉美國與波多黎各為例，認為有戶籍國民與無戶籍國民之區別並無不妥。 資料來源：觀點傳媒外部链接

對移民氾濫的擔憂

移民達到這種量級，是否過度了？這也是瑞士政治辯論的核心議題。該政題一直是瑞歐雙邊談判的主要絆腳石之一。

紀堯姆·馬魯瓦說：「加拿大是一個建立在移民基礎上的國家，沒有一個主要政黨支持『零移民』。但目前的政策是否應該一直繼續下去？這個問題已經被政界討論了好幾年。」

其他傳統移民國家也同樣在擔心移民過量，甚至「本國人口被移民取代」。包括美國和英國在內的幾乎所有已開發國家都是如此。在過去十年中，經合組織地區的移民增加了20%。

在瑞士，拒絕「人口過剩」是該國主要政黨、右翼保守派人民黨(SVP/UDC)的主要政治目標之一。該當力主限制移民，其最新發起的公民動議呼籲，如果瑞士人口在2050年前接近1000萬人，政府就要設定移民上限。該動議將付諸公投，交由瑞士選民定奪。

瑞士的中國移民數據 瑞士聯邦移民事務秘書處數據顯示：2020年長期居留在瑞士的中國大陸籍人士數為17’223人。 2023年，數字升至20’700人，每年增長近千人。 華人移民最多的五個瑞士州分別為：蘇黎世州(2023年持有長期居留證的中國居民數量為6’284人)、沃州(3’628人)、日內瓦州(1’726人) 、伯爾尼州(1’671人)和阿爾高州(1’093人)。 根據瑞士國家科學研究基金「on the move」研究計畫收集的數據，在1998年抵達瑞士的中國人中，56.7%的人在兩年內離開瑞士，而在15年內離開瑞士的比例達到80%。此比例僅次於日本和美國移民。 來源：Sinoptic網站

人民黨將“幾乎瑞士的所有問題”都歸咎於“大量移民”。而這些問題不僅關乎瑞士社會凝聚力(瑞士價值觀的消失、犯罪率上升等)，更重要的是引起生活的質量下降：人均收入降低、經濟適用房缺乏、交通基礎設施飽和、能源消耗上升、城市“水泥化”等等。

該黨關心的只是移民對瑞士經濟的影響。目前為止，人口自由流動總體上滿足了勞動市場的需求，這一點鮮少有人質疑。

人口快速成長與資源過度開發之間的關聯並非新議題，也不只是民族主義右翼政治人物擅用的論點。 10年前，Ecopop協會(瑞士唯一一家關注人口數量及其對自然影響的環保組織)就曾發起以此為核心理論的公民動議。該協會得到了來自不同背景的人士(尤其是生態學家)的支持，主張以保護環境的名義限制移民。

儘管該動議在2014年公投中遭遇慘敗，但民眾對人口激增的擔憂並未消失。根據一項最新的民意調查，超過一半的瑞士選民希望為了抑制人口激增而限制移民。甚至商界也開始呼籲“要解決移民帶來的問題”。

在加拿大，外來人口最集中的城市也出現了嚴重的房屋危機，這引發了關於“移民門檻”的討論。雖然人口過剩對這個幅員遼闊的國家尚未構成真正的威脅，但商界關於“增加移民配額”以使加拿大人口“在本世紀末達到一億”的呼籲依舊引起了公眾的強烈反應。

目前，近60%的加拿大人認為移民數量過多，渥太華也在2024年10月宣布，從2025年起，將永久居民的申請批准數削減20%以上。

移民只是原因之一

不可否認，人口成長過快會帶來不良後果，但許多人口學家認為，將移民視為多因素人口現象的唯一原因，這種做法過於簡單。

日內瓦人口與社會經濟研究所教授菲利普·萬納(Philippe Wanner)指出，有時移民遷入正是為了滿足社會基礎設施的需求(新建住房往往是由外國勞工建造的)。從這個意義上講，他認為任意限制移民可能會帶來更多的問題。

在瑞士，“基礎設施已飽和”的說法正被熱議。“瑞士經濟和社會福利指標都很高，”菲利普·萬納說，「這可以反映一個事實，即人口變化在瑞士暫時還不構成問題。」

有限的融入

設定一個移民率，一旦超過此值，移民就被視為無法“吸收”-這一做法在人口學家看來毫無意義。現行的融入政策、移民群體背景(出身、語言、文化)、他們與社會勞動力需求的匹配情況以及其定居地區都會對移民的融入產生重大影響。而且，各國的情況也大相逕庭。

加拿大人口學家馬魯瓦認為，成功融入勞動市場有兩個條件：“低失業率和移民導向的『好工作』”。換句話說，提供薪資合理的職位可以避免工資壓榨，這有助於公共財政運作，促進移民的社會融入。

經合組織的資料顯示，在實行基於技能的選擇性移民政策的國家(例如加拿大），以及主要接收來自歐盟技術移民的國家(如瑞士和盧森堡)，融合指標均最為理想。

除了促進移民融入的措施之外，能否「共同生活」還取決於東道國社會對移民的態度。蓋洛普(Gallup)全球調查數據顯示，大多數國家對移民的接受度正呈下降趨勢。在2020年的上一次調查中，加拿大位居榜首，而瑞士儘管保持了相對較高的得分，卻成為名次下降幅度最大的國家之一。

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馬魯瓦說，儘管“容忍門檻”的概念無法量化，也頗有爭議，但“這並不意味著『接收移民的能力』沒有邊界”。他說：「我認為，當人們(既包括移民，也包括非移民)的主觀期望不再能得到滿足時，移民的數量就超越了’容忍門檻’。」

納沙泰爾大學的詹尼-達馬托(Gianni d’Amato)指出：「如果有足夠強烈的意願，移民的數量可以達到驚人水平-例如，海灣地區居民中幾乎90%都是移民。相反，對於日本這樣的國家，即使是最少量的移民也已是過多。」

限制還是鼓勵移民？

在一些國家希望收緊移民政策的同時，日本卻在最近史無前例地決定放寬某些簽證限制，吸引更多外國勞動力，以應對人口迅速老化的問題。

出於相同原因，韓國決定為高技能移民提供更好的激勵措施。而西班牙也不顧國內民眾的反對，宣佈在未來三年內將約90萬人的身分“正常化”。

其他老化已開發國家同樣可能選擇在未來幾年更多地引入外國勞動力，因為勞動力短缺勢必會出現，尤其是在醫療保健等關鍵領域。

(編輯：Samuel Jaberg，編譯自法文：郭倢/dh，繁體校對：盧品妤)

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