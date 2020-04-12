瑞士原材料贸易的起源可以追溯到19世纪初期，由亨利·雀巢(Henri Nestlé)等先锋者开拓。 (Keystone)

同其他大多数经济领域相比，大宗商品的战略重要性及其应对波动的既有经验令原材料贸易企业更好地抵御了新冠病毒风暴。瑞士资讯swissinfo.ch就此采访了瑞士原材料贸易促进协会的新负责人。

瑞士原材料贸易和海运协会(STSA，英)外部链接由3个区域协会构成，拥有190多家成员公司和机构以及逾百名不同领域的专家。原材料贸易是瑞士最重要的经济活动之一，约占瑞士国内生产总值的3.8%。瑞士全国约有3.5万名专业人员从业于该领域。

Florence Schurch于2020年2月出任瑞士原材料贸易和海运协会(STSA)秘书长。日内瓦人，拥有日内瓦大学政治学及乔治敦大学(华盛顿特区)国际关系与安全专业的双硕士学位。Florence Schurch的职业生涯始于伯尔尼的联邦警察系统。在就任现职之前，她是日内瓦州的联邦问题专员。

(STSA)

瑞士资讯swissinfo.ch：当前的国民健康危机对瑞士原材料贸易和海上活动有何影响？

Florence Schurch: 冠状病毒疫情正在对全球经济产生重大影响。鉴于原材料供应链的全球性，原材料贸易和海上运输活动处于冲击最大的前沿。各个国家采取的防疫措施正在干扰供应链的正常流动。

但是，为了保证供应链不被切断，我们的货物运输不受防疫规定限制，依然可以通行。但是各国采取的某些防疫措施对货运能力、价格、操作速度和交货时间会产生一些具体影响。

所有始发和目的地港口目前都在运行，但是吞吐量大大减少。由于各种规定和限制，没有一个港口目前处于满负荷运转。延迟将时有发生，虽然货物准行会遭遇延迟，但迟早会被放行。

瑞士海运公司和原材料贸易商如何适应这一全球健康危机？

在全球均显现出不确定性的背景下，保障供应链变得越来越紧迫和必要，这样才能确保各国拥有维持日常所必需的库存。比如，为响应瑞士政府的联邦储备政策，瑞士原材料贸易企业就要与咖啡豆烘培厂及巧克力生产商保持密切合作，以确保联邦必需的咖啡和可可储备。



另外，一些专攻“硬性”原材料(须经开发或提取的自然资源)的企业已纷纷转入乙醇的生产，因为乙醇可用于医院消毒和制造消毒凝胶。此外，口罩、注射器和塑料手套的生产基础材料均为石化产品。

瑞士是世界上最大的原油、金属、矿产和农产品的贸易平台之一。瑞士的糖、棉花、油料和谷物贸易在世界也处于领先地位。

瑞士共有大约550家原材料贸易公司，其中大多位于日内瓦、楚格和卢加诺地区。该领域最重要企业有：嘉能可(Glencore)、托克(Trafigura)、Mercuria、Gunvor和Vitol等。 来源：瑞士外交部 信息框结尾

一些贸易商是否面临特殊挑战？

这取决于国家。洪都拉斯自3月19日起实施全面封锁，因此贸易公司无法再从该国购买咖啡或可可豆。由于国家封闭，农业也停滞了。秘鲁似乎也在考虑强制禁令，但到目前为止，尚未做出决定。

对于石油公司而言，新冠病毒并非唯一的问题。沙特阿拉伯、俄罗斯和美国等石油大国之间此时暴发经济战。以上两种外因引发了极大的市场反应。一切都取决于公司在市场下跌时用流动资金购买天然气和石油的能力及其存储能力。目前，每桶石油的价格降到17年以来的最低点。在这个不可预测的市场中, 石油公司处于风暴前线，是动荡中的冒险者。

如果考虑到日常生活，如今人们的出行减少了，不再需要飞机燃料，对汽车和公共交通的需求也在下降。

危机会不会造成原材料行业的裁员？

我和做可可、咖啡、谷物、石油、天然气和电力的企业都有接触。所有人的生意都在变缓，但依然有生意可做。不过，现在很难说，到了新冠危机结束时会发生什么。虽然受到震动，但原材料贸易的现状还算良好。

但是，我们终归无法确定任何事情。如果疫情像在中国一样持续两个月，我们也不知道小企业将如何应付-危机前公司的运作状况此时起到决定作用。在我们的180多个成员企业中，有许多小型企业。对于它们来说，现金流问题可能非常严重。这些企业肯定需要瑞士政府为中小企业提供的各种经济扶助。我们真的希望没有人会破产，但现在什么都不好说。

2020年，原材料贸易领域对瑞士国内生产总值增长的贡献会降低吗？

这也很难说。贸易额肯定会有所减少，因为业务正在放缓，而且需要一段时间才能恢复正常。每个部门对国内生产总值的贡献都将大大减少。试想一下旅游业或餐饮业的情况，酒店和商店将至少关门一个月，甚至更长的时间。在整体下降的情况下，原材料贸易在国内生产总值中所占的份额也许会上升一大截。但这并不意味着我们贸易量有所增长，而是因为其他经济部门遭遇了更大的冲击。

瑞士政府可以采取哪些措施，来缓解病毒危机给原材料行业带来的业务影响？

我们目前确实处在困难和动荡时期。所幸的是，原材料贸易和航运业有应对市场动荡的习惯。该领域企业将继续发挥其重要的经济作用。为了良好处理经济影响并支持商界，瑞士各州和联邦政府的应急措施至关重要。

瑞士原材料贸易和海运协会认为，税收层面的措施对有效减轻危机影响，并帮助企业拥有业务必须的流动资金起着至关重要的作用。如果能推迟支付增值税、社会保险以及员工职业养老金，那将有大大有助于保障企业的现金流。



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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