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白宫否认美参与对伊朗行动 称美军维持防御态势

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（法新社华盛顿16日电） 美国为伊朗和以色列的战事集结军力，总统川普稍早也令人讶异地警告所有人撤离德黑兰，但白宫今晚坚称，美军在中东仍处于「防御」态势。

法新社报导，川普在社群媒体上发出的简短警告并未提供更多细节，引发众人猜测美国可能正准备与以色列联手攻击伊朗。

白宫稍早宣布，由于中东冲突升级，川普将提早一天离开正在加拿大举行的七大工业国集团（G7）峰会，返回美国。这更引发进一步怀疑。

但白宫和五角大厦官员重申，部署在这个区域的美军仍处于「防御」态势。

对于社群媒体上一则贴文指称美国正在攻击伊朗，白宫发言人菲佛（Alex Pfeiffer）回应表示：「这不是真的。美军正保持防御态势，这点没有改变。」

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）接受福斯新闻（Fox News）访问时也说：「我们在这个地区采取防御态势，既维持强大，同时追求和平协议，我们当然希望事情会这样发展。」

赫格塞斯今天稍早宣布，他已于上周末「指示（在中东地区）部署更多军力」。

此前，美国航空母舰尼米兹号（USS Nimitz）今天被追踪到已离开东南亚；另有报导提到，数十架美国军机正飞越大西洋。（译者：纪锦玲）

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