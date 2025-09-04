白宫欢迎华沙新任总统 川普：愿增派美军驻波兰

（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普今天以军机飞越白宫上空仪式，欢迎波兰新任民族主义总统纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）到访，川普表示美国愿意对波兰增派军力。

自2022年莫斯科全面入侵乌克兰以来，身为北大西洋公约组织（NATO）成员的波兰一直处于高度警戒状态。

川普在两人会晤时并暗示，如果俄罗斯不结束与乌克兰的战争，美方将采取更强硬的行动。

纳夫罗茨基是一名保守派历史学家，也是川普的热情支持者。这趟到访白宫，是他就任波兰总统后的首次出国访问。

川普对纳夫罗茨基表示热烈欢迎，包括承诺增派美军部署波兰。根据美国媒体报导，目前约有8000名美军驻扎波兰，目的在强化北约的东翼防线。

今天在白宫椭圆办公室，79岁川普与42岁纳夫罗茨基握手后表示：「如果他们希望，我们会派遣更多兵力…会全力支持波兰，协助波兰的自我防御。」

川普又说，纳夫罗茨基抵达时，美军F-16与F-35战机飞越上空表演，这是「特别纪念」波兰F-16飞行员卡拉科维安少校（Maciej “Slab” Krakowian），他于上周准备飞行表演时不幸身亡。

川普谈及这位飞行员时说：「对波兰来说，他是一位传奇人物。」

纳夫罗茨基随即赞扬美军驻扎波兰，并表示这是「史上首次」波兰乐于接纳外国驻军。

他强调华沙的目标是继续在北约内增加军费开支，以应川普的要求；即便是波兰的国防预算占GDP比例已是北约会员之冠。（编译：纪锦玲）