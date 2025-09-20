白宫：新TikTok美国实体董事会7席 美国人将占6席

（法新社华盛顿20日电） 白宫今天表示，热门短影音平台TikTok中国母公司出售平台在美国业务的协议，将会成立一个由美国人主导的董事会。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）告诉福斯新闻频道（Fox News）：「管理（TikToK）平台在美国业务的董事会将有7席，其中6席会由美国人出任。」

她并指出，相关协议可望「在未来几天内」签署。

美国政府以国家安全为由，强制要求中国母公司字节跳动出售TikTok美国业务。美国前总统拜登（Joe Biden）任内，国会通过立法，要求字节跳动出售TikTok在美业务，否则将面临禁用命令。

包括川普首任总统任期在内的美国决策官员警告，中国可能透过TikTok搜集美国用户资料，或影响在社群媒体上看到的内容。

但川普在2024总统大选竞选期间，利用TikTok这个深受年轻人青睐的平台，成功吸引更多支持者。这位共和党籍总统已经多次延后实施禁令，并寻求解决方案。

据报导，可能接手TikTok美国业务的投资者包括科技巨头甲骨文（Oracle）。甲骨文创办人艾里森（Larry Ellison）不仅是全球最富有的人之一，也是重要的川普支持者。

李威特似乎证实甲骨文将参与此案。她告诉福斯新闻频道：「美国最顶尖的科技巨擘之一甲骨文将负责资料与隐私权保护，演算法同样将由美方掌控。」

她还说：「这些细节都已经谈妥，目前只差协议正式签署。」

川普与中国国家主席习近平于19日通话。川普表示，习近平已在电话中「批准」这项协议，但他随后又说，「我们还需要签署」。中国方面则未确认任何协议。

「华尔街日报」（Wall Street Journal）引述知情人士报导，美国政府可能可从投资方取得数十亿美元的费用，作为协议的一部分。