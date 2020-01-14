瑞士民族英雄，威廉泰尔，不向外来势力行摘帽礼。 (© Keystone/Iba-archiv)

2020年是瑞士的民主和国民权益达到顶峰的一年，瑞士国民将就15项议案进行全民投票，这是自2000年以来的又一股投票高潮。

瑞士的民主制度将在2020年这一年的全部四个投票周日，闪烁出耀眼光辉。因为瑞士全国人民将针对15项议案进行投票，如此之高的数字已经20年未曾出现过。一般情况下，瑞士人在每年2月、5月、9月和11月举行全民投票。让我们来展望一下今年瑞士人将投票的几个重要话题。





全民投票世界纪录保持者 瑞士联邦自1848年成立至今，共举行了730次联邦层面的全民投票，世界上没有任何一个国家举行过如此之多的公投。

这是因为瑞士民主制度下的公民权益在奏效，1874年瑞士引进了公民复决；1892年开始启用公民动议，尤其公民动议是瑞士人最喜欢使用的民主手段，尽管至今为止，只有10%的公民动议在全民投票中获得通过。 2020年的具体投票内容目前尚未完全明确，因为政府最晚提前4个月公布投票议案。 信息框结尾

外国人-瑞士人永远的话题

一个重要的公投议案将于5月17日出现在投票箱前，投票结果将显示出过去70年来瑞士针对外国人的政策是否正确，具体来讲就是瑞士选民将于这一天针对瑞士右翼人民党SVP的限制移民动议进行投票，旨在终止与欧洲其他国家的人员自由流动协议，这将意味着瑞士与欧盟之间的双边协议将化为乌有。

但是目前看来这样的结果似乎不太可能：在周日报元月初进行的一项调查中显示：58%选民将反对该项动议，只有35%选民有意投赞同票。

然而，如果在5月中旬的这次全民投票中，选民支持继续实行人员自由流动，那么瑞士目前限制该项协议的框架措施将不再起作用。

军队面临考验

2020年对于瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)来说是艰难的一年，她要面临两项挑战，秋天的时候，瑞士国民将针对瑞士军队购买新战斗机的60亿瑞郎贷款进行投票，2014年瑞士国民已经针对新战斗机投了反对票。



另一项有关军队的投票议案将对那些不想服军役而转服民役的人产生影响。

外部内容 Die Schweizer Politologin Flavia Caroni erklärt die Geburt der direkten Demokratie Schweiz #PaxHelvetica

Die jungen Zürcher Politologin Flavia Caroni erklärt in nur fünf Minuten höchst anschaulich, wie die Schweiz zur direkten Demokratie wurde - ein super Video!@IPZuser https://t.co/Zki8cjNIp9 via @YouTube pic.twitter.com/SW7uPqDRTv — Claude Longchamp (@claudelongchamp) January 6, 2020

国际大公司在颤抖



瑞士人有可能将于9月27日针对跨国公司的责任动议进行表决，那些生产线设在贫困国家，总部在瑞士的国际企业，如果不遵守当地的法律和环保标准赚钱，将在瑞士被追究责任。



农民在颤抖



2020年下半年，农药和饮用水动议将被摆在公民面前，这两项投票议案都意味着提高农业上的环保标准，旨在防止未经科研检验的有毒物质侵害水源，更好地保护人类、环境和生态。

瑞士农民协会已经明确表态反对这两项动议，农民们感觉生活在夹缝之中，一方面他们要为民众提供优质的食品，一方面却又不允许使用农药。



公民复决再次兴起

2020年公民复决的数量也将高于往年。两周父亲产假、引进电子身份证、提高子女抚养费免税额和新版权法都将成为2020年全民复决的重要主题。

世界民主之窗



2020年9月23-26日，瑞士首都伯尔尼将举行全球现代直接民主论坛，这个论坛相当于民主领域的“世界经济论坛”，瑞士提供一个平台，向全世界介绍其民主制度和全民投票。目前已有来自世界各地的几百人报名参加，讨论的话题是怎样让民主更加民主及更加接近民众。9月27日，论坛结束之后，与会者还能有幸前往一个投票点切身体会瑞士人投票的全过程。





(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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