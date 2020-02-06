在火车站前打开Uber APP，可以方便叫车。 (© Keystone / Christian Beutler)

美国公司优步(Uber)以电商平台形式在瑞士开始了共享经济模式，新商业型态创造的新经济，从一开始就让人眼睛一亮，也得到以商业自由化为标竿的政党支持。然而，谁获利、谁又该负起对消费者的责任、打破传统雇佣关系等问题，近年引起瑞士社会关心。



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新商业模式带给社会的挑战

自六年前起，Uber开始风行于苏黎世，日内瓦、巴塞尔和洛桑接连跟进。使用Uber服务的消费者在Uber-APP上，清楚可见附近有哪些司机，随叫随到、价格低于一般出租车，也无须额外支付小费的服务模式，受到了消费者的青睐。



Uber在瑞士兴起的故事与世界其他国家的版本一样，填补了区域性消费者的需求，也为当地出租车业带来极大的挑战。在低价竞争之外，当地警察接到的报案增加，劳工工会也接连收到投诉案件，新的商业模式尚没有明确法规可循，雇佣关系与理赔等等问题也逐渐浮现出瑞士社会。



2019年起，Uber更是在瑞士开始了送餐服务，在平台扩张与获利的同时，民众与立法机关也开始质疑，Uber在瑞士是否还能以网路平台的方式营运，谁该担负起面对消费者与劳工的责任。



瑞士社会亟需法律规范

Uber提供运输移动作为服务，然载运乘客属于瑞士出租车管理法(Taxigesetz)的范畴。但苏黎世州2017年即接到538件民众的相关报案，以无照驾驶为多，但当时并无法可依。面对Uber进入瑞士后的各项法律层面的挑战，也凸显了各行政区各自面对新商业模式的处理困境。



移动中的车辆与劳动人口，跨区后到底该受哪一个行政区的地方法律约束，令瑞士政府机关伤透脑筋。瑞士行政区自主的特性，在执法上却出现各区不一的情况。以苏黎世为例，Uber不具雇主责任，加入平台的司机也无须持有出租车司机的证书。相比之下，一般出租车公司雇用有照司机，也必须提供受雇司机各项社会福利与保险，实有不公平之处。重视法律规范的瑞士社会亟欲追上法律条文与新商业模式间的落差。



面对国家电视台的街头采访(德)外部链接，就有持牌照的出租车司机表示：“若加入Uber就能在瑞士以开出租车为业，那么失业的人都来加入Uber就行了，这对有照的司机来说非常不公平。”



Uber司机属于自由职业，车身也无任何执业标示，与一般小轿车无异。此外，在受理报案案件时，警方也无权使用Uber司机接客所用的Uber-APP来查验工作。这些行政执法上的难处，更使得呼吁苏黎世州制定新法管制Uber的声量提高。将Uber这类新兴载运服务列为礼车服务管理范畴(Limousinen)，也因此成为今年2月9日苏黎世州公投的一大主题。



Uber面对瑞士各州行政独立的劳资案例

听来像是乌托邦才有的“共享经济”，在现实的操作中已经显现”获利并不共享”的事实，在道德与法律两个层面都引来非议。尤其主张共享经济的组织，在收取派遣工作的商业获益时，但没有同时肩负雇主责任，反倒成为非法工作的漏洞，这是苏黎世支持立法派的强烈主张。



消费者的价格考量与司机的工作保障权，成了Uber在瑞士存在与否争议的两极。2015年3月日内瓦州禁止Uber在该州执行其运输服务业务，瑞士联邦法院也同意此一临时禁令。这几年来Uber持续提出上诉，2019年11月日内瓦州再次明确规定Uber必须履行雇主合约，若不能以公司名义雇用合作的司机，则将被停业。



当时Uber也扬言离开日内瓦，但这被日内瓦出租车业主视为工作权保障的胜利。位于美国加州的Uber总部最后决议，将支付为Uber工作的日内瓦司机的社会保险与意外保险(AHV/IV)。



瑞士中央劳工意外险主管单位SUVA(德)外部链接明定，在受理与Uber合作司机的意外事件时，Uber在此类案件中须负起雇主的责任。在洛桑州Uber也曾与一名合作司机闹上法庭，最后法院判决Uber必须赔偿该司机18’000法郎。



日内瓦Uber司机的心声

在官商激烈争论中，工会与左派政党力争更好的工作条件时，日内瓦近500名Uber司机也曾发起过一个连名请愿(德)外部链接，这些司机争取属于自由工作者的身分。他们大声疾呼：要是Uber关门，我们就失业了。



只是，在提交连署书后，日内瓦行政机关给予的回覆仍是：Uber司机并非自由职业者。



苏黎世以公投决定司机的未来

2020年2月9日的苏黎世州公投，排在第一议案的人员运输管理业法律修正案(PTLG)，实为将公投做为行政与立法冲突的解决方案。



苏黎世州议会在2019年三月时，将Uber一类的新经济类型列入出租车与礼车服务管理范畴内，受法律管理。但行政部门认为，在法条约束下将会遏制新型行业的创新发展，无益于刺激商业创新。行政与立法无法达成协议，于是诉诸民意，以公投结果来决定。



此次公投提出议案的团体也强调，法条应该强制规定Uber这类平台的司机应接受训练并取得营业执照。人员运输并非货物运输，应更重视公路交通安全等相关规定。此类平台同时也具有雇主责任，自当不在话下。



司机不只是司机，在人员运输议题背后，更必须重视职业背后的法律道德责任。这也是支持修法方提出的观点。



议题背后的立场与讨论

Uber议题所凸显的是瑞士社会面对社会发展时，长期以来的二元讨论，一是：新兴行业受法令束缚而无法创新；另一观点是在法律框架下应一视同仁负担所有企业责任。在瑞士的多党政治里，不同主张的政党为不同诉求的选民而服务，各党也发声凸显立场，争取选民支持。



在新苏黎世报NZZ的一篇选情报导中(德)外部链接，倾向开放市场机制的自由民主党FDP主席Hans-Jakob Boesch表示：“在一次火车班次临时被取消时，我因为这项服务才赶上了一个重要的邀约。”自由绿党GLP的议员Cristina Wyss-Cortellini也支持：“Uber这样的叫车模式用手指就能轻易操作。”这两位政治人物的发言，都是表态支持苏黎士州政府行政部门不修法的立场。



自由民主党党主席近一步补充：“外州的出租车司机没有在苏黎世州登记，也能参与市场竞争，他们将会更有优势。”该党对此公投的基本立场为市场竞争日趋激烈是常态，更好服务品质供应者将会胜出。



年轻选民也认为，Uber叫车服务让喜欢夜生活的人有更多乘车的选择，移动更加自由。支持此论点的民众认为Uber是世界潮流的一部份，瑞士也应该跟上。



瑞士人民党SVP原支持修法将安全与管理视为第一要务，然而在日前也改变了对此议题的立场，转为支持自由市场经济的论点。



直接民主深入市民生活实际面

苏黎世是瑞士最大城，交通运输载量为全国第一，也是Uber进入瑞士的第一个据点。日内瓦禁令对苏黎世州会产生多少影响，在公投结果之前，尚未有定论。



直接民主的成熟需要时间与议题，相互提升人民的参与度。瑞士的区域性公投主题相当多元，从社会住宅预算审理，到解决立法与行政冲突，各式题目都需要公民自主关心。生活处处是政治，想改变处境，在瑞士直接民主就是人民的利器。

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