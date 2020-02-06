在火車站前打開Uber APP，可以方便叫車。 (© Keystone / Christian Beutler)

美國公司Uber以電商平台形式在瑞士開始了共享經濟模式，新商業型態創造的新經濟，從一開始就讓人眼睛一亮，也得到以商業自由化為標竿的政黨支持。然而，誰獲利、誰又該負起對消費者的責任、打破傳統雇傭關係等問題，近年引起瑞士社會關心。

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新商業模式帶給社會的挑戰

自六年前起，Uber開始風行於蘇黎世，日內瓦、巴塞爾和洛桑接連跟進。使用Uber服務的消費者在Uber-APP上，清楚可見附近有哪些司機，隨叫隨到、價格低於一般計程車，也無須額外支付小費的服務模式，受到了消費者的青睞。



Uber在瑞士的興起故事與世界其他國家的版本一樣，補足了區域性消費者的需求，也為當地計程車業者帶來極大的挑戰。在低價競爭之外，當地警察接獲的報案增加，勞工工會也接連收到申訴案件，新的商業模式尚未有明確法條可管，雇傭關係與理賠等等問題也逐漸浮現瑞士社會檯面。



2019年起，Uber更在瑞士開始了送餐服務，在平台擴張與獲利的同時，民眾與立法機關也開始質疑，Uber在瑞士是否還能以網路平台的方式營運，誰該擔負起面對消費者與勞工的責任。



瑞士社會亟欲補足法律的缺漏

Uber提供運輸移動作為服務，然載運乘客屬於瑞士計程車管理法(Taxigesetz)的範疇。但蘇黎世州2017年即接獲538件民眾的相關報案，以無照駕駛為多，但當時並無法可管。面對Uber進入瑞士後的各項法律層面的挑戰，也凸顯了各行政區各自面對新商業模式的處理困境。



移動中的車輛與勞動人口，跨區後到底該受哪一個行政區的地方法律約束，令瑞士政府機關傷透腦筋。瑞士行政區自主的特性，在執法上卻出現各區不一的情況。以蘇黎世為例，Uber不具雇主責任，加入平台的司機也無須持有計程車司機的證照。相比之下，一般計程車公司雇用有照司機，也必須提供受雇司機各項社會福利與保險，實有不公平之處。重視法律規範的瑞士社會亟欲追上法律條文與新商業模式間的落差。



面對國家電視台的街頭採訪(德)外部链接，就有持有牌照的計程車司機表示：「若加入Uber就能在瑞士以開計程車為業，那麼失業的人都來加入Uber就行，這對有照的司機來說非常不公平。」



Uber司機屬於自由業，車身也無任何執業標示，與一般小轎車無異。此外，在受理報案案件時，警方也無權使用Uber司機接客所用的Uber-APP來查驗工作。這些行政執法上的難處，更使得呼籲蘇黎世州制定新法管制Uber的聲量提高。將Uber這類新興載運服務列為禮車服務管理範疇(Limousinen)，也因此成為今年2月9日蘇黎世州公投的一大主題。



Uber面對瑞士各州行政獨立的勞資案例

聽來像是烏托邦才有的「共享經濟」，在現實的操作中已經顯現「獲利並不共享」的事實，在道德與法律兩個層面都引來非議。尤其主張共享經濟的組織，在收取派遣工作的商業獲益時，但沒有同時肩負雇主責任，反倒成為非法工作的漏洞，這是蘇黎世支持立法派的強烈主張。



消費者的價格考量與司機的工作保障權，成了Uber在瑞士存在與否爭議的兩極。2015年3月日內瓦州禁止Uber在該州執行其運輸服務業務，瑞士聯邦法院也同意此一臨時禁令。這幾年來Uber持續提出上訴，2019年11月日內瓦州再次明確規定Uber必須履行雇主合約，若不能以公司名義雇用合作的司機，則將被停業。



當時Uber也揚言離開日內瓦，但這被日內瓦計程車業者視為工作權保障的勝利。位於美國加州的Uber總部最後決議，將支付為Uber工作的日內瓦司機的社會保險與意外保險(AHV/IV)。



瑞士中央勞工意外險主管單位SUVA(德)外部链接明定，在受理與Uber合作司機的意外事件時，Uber在此類案件中須負起雇主的責任。在洛桑州Uber也曾與一名合作司機鬧上法庭，最後法院判決Uber必須賠償該司機18’000法郎。



日內瓦Uber司機的心聲

在官商激烈爭論中，工會與左派政黨力爭更好的工作條件時，日內瓦近500名的Uber司機也曾發起過一個連署請願(德)外部链接，這些司機爭取屬於自由工作者的身分。他們大聲疾呼：要是Uber關門，我們就失業了。



只是，在提交連署書後，日內瓦行政機關給予的回覆仍是：Uber司機並非自由工作者。



蘇黎世以公投決定派遣司機的未來

2020年2月9日的蘇黎世州公投，排在第一案的人員運輸管理業法律修正案(PTLG)，實為將公投做為行政與立法衝突的折衝。



蘇黎世州議會在2019年三月時，將Uber一類的新經濟類型列入計程車與禮車服務管理範疇內，受法律管理。但行政部門認為，在法條約束下將會遏制新型行業的創新發展，無益於刺激商業創新。行政與立法無法達成協議，於是訴諸民意，以公投結果來決定。



此次公投提出議案的團體也強調，法條應該強制規定Uber這類平台的司機應接受訓練並取得營業執照。人員運輸並非貨物運輸，應更重視用路交通安全等相關規定。此類平台同時也具有雇主責任，自當不在話下。



司機不只是司機，在人員運輸議題背後，更必須重視職業背後的法律道德責任。這也是支持修法方提出的觀點。



議題背後的立場與討論

Uber議題所凸顯的是瑞士社會面對社會發展時，長期以來的二元討論，一是：新興行業受法令束縛而無法創新；另一觀點是在法律框架下應一視同仁負擔所有企業責任。在瑞士的多黨政治裡，不同主張的政黨為不同訴求的選民而服務，各黨也發聲凸顯立場，爭取選民支持。



在新蘇黎世報NZZ的一篇選情報導中(德)外部链接，傾向開放市場機制的自由民主黨FDP主席Hans-Jakob Boesch表示：「在一次火車班次臨時被取消時，我因為這項服務才趕上了一個重要的邀約。」自由綠黨GLP的議員Cristina Wyss-Cortellini也支持：「Uber這樣的叫車模式用手指就能輕易操作。」這兩位政治人物的發言，都是表態支持蘇黎士州政府行政部門不修法的立場。



自由民主黨黨主席近一步補充：「外州的計程車司機沒有在蘇黎世州登記，也能參與市場競爭，他們將會更有優勢。」該黨對此公投的基本立場為市場競爭日趨激烈是常態，更好服務品質供應者將會勝出。



年輕選民也認為，Uber叫車服務讓喜歡夜生活的人有更多乘車的選擇，移動更加自由。支持此論點的民眾認為Uber是世界潮流的一部份，瑞士也應該跟上。



瑞士人民黨SVP原支持修法將安全與管理視為第一要務，然而在日前也改變了對此議題的立場，轉為支持自由市場經濟的論點。



直接民主深入市民生活實際面

蘇黎世是瑞士最大城，交通運輸載量為全國第一，也是Uber進入瑞士的第一個據點。日內瓦禁令對蘇黎世州會產生多少影響，在公投開票之前，尚未有定論。



直接民主的成熟需要時間與議題，相互提升人民的參與度。瑞士的區域性公投主題相當多元，從社會住宅預算審理，到解決立法與行政衝突，各式題目都需要公民自主關心。生活無不一處不是政治，想改變處境，在瑞士直接民主就是人民的利器。

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