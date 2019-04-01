此内容发布于2019年4月1日 上午9:00

年轻人是否为环保而罢课并不重要：重要的是，他们具有了解时事并形成自己的政治观点的能力。 (Marco Zanoni / Lunax)

政治教育2.0的目的是，传授给年轻人知识，培养他们的能力，从而使他们能够参与民主生活。在此，教育专家Monika Waldis为我们介绍新的政治教育理念。

本文是瑞士资讯swissinfo.ch直接民主特刊#DearDemocracy的一部分。除了本社记者外，特邀作者也在这里发表他们的见解，后者言论不代表瑞士资讯swissinfo.ch的立场。 信息框结尾

瑞士在1999年的公民教育国际对比(英)外部链接(internationalen Vergleichsstudie "International Civic and Citizenship Education Study" (ICCS))中排名靠后，令人颇为震惊。考察的科目不是物理化学，而是政治教育。

2010年外部链接(英)，瑞士又取得了同样的名次。2016年，瑞士因资金不足而没有参与国际排名。

瑞士是直接民主制度的世界冠军，如果瑞士年轻人不了解政治，那就真到了采取行动的时刻了。顺便提醒您一下，瑞士人可是世界上投票次数最多的选民。



在国际对比中的惨败，也是瑞士要把政治教育重新纳入正轨的原因。政治教育已经在瑞士中小学新的“教学计划21” (Lehrplan 21，德)外部链接中确立了下来(参见信息栏1及信息栏2)。简单地说，政治教育2.0的目的，就是培养政治能力。



Monika Waldis是瑞士西北高等专科学院师范系政治及历史教育中心的主任。她本人及其团队隶属于阿劳民主研究中心。

(ZDA)





“政治常识是培养政治能力的前提，比如有哪些机构、什么是分权、为什么要保护人权等。” - Monika Waldis

引言结束

“一些政治常识是可以学习的，就像学数学、学一门外语或学习其他科目一样。政治常识是培养政治能力的前提，比如有哪些机构、什么是分权、为什么要保护人权等，” Monika Waldis(德)外部链接介绍说。

Waldis教授是瑞士西北高等专科学院师范系政治及历史教育中心的主任。Waldis本人及其团队隶属于阿劳民主研究中心。



不再是被冷落的副科？

“另外，学生还要学习政治程序，学习在讨论中发表自己的观点。”对Waldis来说，最重要的是，年轻人要认识到自己有施展拳脚的空间。



听上去很美。但是，Waldis警告不要寄予太高的希望。因为，即使在教学计划21中，政治教育也还是不起眼的副科，一周只有一堂课。

找到政治方向

具体包括哪些政治能力呢？在20世纪70年代，政治课的目的是，把学生培养成履行公民义务的公民，也是说参加选举和投票。



新时代的政治课范围更广泛了，其目的是引导学生参与政治生活和公民社会。Waldis认为，为了实现这个目的，学生除了要掌握基本常识外，还要具有形成自己观点的能力。也就是说，获取信息，对信息进行批判性的分析，最终形成自己的见解。



另外，学生还要具有合作能力、沟通能力、分析能力、解决问题的能力、批判性思考的能力、形成共识的能力、反抗的能力、承担责任的能力和自由意志。

“政治教育帮助年轻人做出自己的判断，找到政治方向。找到政治方向的结果可能是，一些学生为环保而罢课，而另一些学生则决定不参加罢课，” Waldis说。



也可以这么说，对于右派指责左派教师煽动青年反抗的责难，新的教学计划给予了反驳。政治教育，主要以自我负责的民主行动为目标。



“找到政治方向的结果可能是，一些学生为环保而罢课，而另一些学生则决定不参加罢课。” - Monika Waldis

引言结束

职场上的核心能力

Waldis认为，现如今，就业成了教育的首要目的，也就是说，年轻人要具有在职场安身立命的能力。教育被看成了一个社会经济能力的重要组成部分。

“政治教育的目的是参与民主生活，对社会的价值和标准进行反思，除此之外，还要有判断能力，”Monika Waldis说。但是，不难看出，政治教育也提高了年轻人的就业能力。因为，招聘广告常常要求求职者需具备沟通能力、团队合作能力、解决问题的能力、跨专业合作能力、参与建构的能力等。

Waldis的理想是：政治教育也能被视为资源，能够得到同自然科学或信息技术同等程度的重视。在瑞士这个政治清明、经济发达的国家里，人们认为自然科学和信息技术是维持生活水平，保持国家创新能力的基础。



教学计划21 瑞士的学校教育有三个基石： 第一：新的教学计划21。对学校而言，它相当于指南针或地图。教学计划21确定了教学目标，适用于全国。 第二：教材。教材确定了教师传授的知识范围。各州可以在教材中确定自己的重点。 第三：教师。他们在课堂上传授知识，完成教学目标。教师积极工作具有至关重要的作用。 信息框结尾

角色扮演

在课堂上，Waldis建议，教师在除了传授知识外，还应该开展活学活用的教学方式。比如，让学生当记者去采访政治家，或者学生也可以扮演成政治家。阿劳民主中心就成功地举办过“青少年辩论赛”以及“政治家制定法律”等活动。

“崇高的教学目标该如何具体落实到课堂上呢？至少时间表已经制定好了。“新的教学计划还在引入阶段，教师培训已经开始，” Monika Waldis说。

困难是在所难免的，但Monika Waldis希望，教师在培训中能够得到必要的支持。“他们的知识必须非常丰富，因为学生会提出敏感的问题，因此，教师的专业素养必须要远远地超过书本知识。”







联邦制的障碍依然存在



联邦制是一个障碍，因为落实教学计划最终由各州教育局(德)外部链接决定。各州能否为政治教育提供必要的助力，目前尚且是未知数。

在瑞士，最终还是州教育局-也就是各州来对教育事务作出最终定夺。

即使现代化的地图也不能改变这样一个事实：生动活泼、高质量的课堂，最终还是要依仗教师的引导。





(翻译：阎寒), 瑞士资讯swissinfo.ch

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