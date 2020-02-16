“我在全体居民大会上就我‘是否可以着手换州事宜’征求过大家的意见。” Clavaleyres村最后一任村长Jürg Truog讲道。

(Benjamin von Wyl)

200多年来，小村Clavaleyres一直是被弗里堡州和沃州包裹着的、伯尔尼州的一块飞地。小村现在想加入弗里堡州-而它和伯尔尼州之间将会是一场“和平离婚”。

Clavaleyres村地处弗里堡州境内，行政关系却属于伯尔尼州。 (srf)

“Clavaleyres村村委会”-几个大字标注在一栋房屋的外墙上，大字上方是村徽和伯尔尼州徽。

村委会倒并不需要很多办公空间：只是阁楼的一个房间就够了。如果一切顺利，就连这一个房间可能都会被取消。不过，Jürg Truog-这位可能是Clavaleyres村的最后一位村长-依然在办公室接待着来访。“我在全体居民大会上就我‘是否可以着手换州事宜’征求过大家的意见。”

说到这儿，就要谈到他8年前开始的一项政治“大计划”。

没有商店、没有学校，也没有邮局

可能从2022年初开始，Clavaleyres村就不再是一个独立市镇，也不再属于伯尔尼州，而将并入弗里堡州的Morat市。Clavaleyres村地处乡下，和湖畔小城Morat由5公里的蜿蜒小路相连，这些对于政区合并来说似乎都不构成问题。



这里从没有过公共交通。 (Benjamin von Wyl)

Clavaleyres村有50位居民。这里的农场大多还是农场，其中只有一座改建为民居。虽然高速公路就在附近，但是村里没有直接的公路入口。这里没有商店、学校，也没有邮局。要举行民事婚礼的新人必须去伯尔尼办手续。开车前往大约需要半小时，除此之外，别无他选，因为Clavaleyres村没有公共交通。“孩子们骑自行车出行。要不然，每个人都有车。一直以来都是如此。”村长Jürg Truog说。

Clavaleyres村想要扩大规模，但是速度要慢，要谨慎，村长补充说。在他看来，村里没人需要一条公交线路。

“他们不喜欢说法语”

走到村中央，Jürg Truog碰上了邮差。

“您好，您好吗？”村长用法语大声和他打招呼。邮差是沃州人。消防队设在弗里堡州的Morat市，孩子们上学则要去最近的伯尔尼学校。这个占地101公顷的村子是伯尔尼州的一块飞地，夹在弗里堡州和沃州之间。Clavaleyres村村民的日常语言是伯尔尼州德语。

“这儿的农民和瑞士法语区来往很多，但是他们不喜欢说法语。” Jürg Truog笑着说。

Jürg Truog：“在公司上班的时候，我就很擅长解决问题。” (Keystone / Alessandro Della Valle)

76岁的Jürg Truog在瑞士各地都生活过。他电信领域的工作背景让他的足迹遍及整个国家。有时，在一个工作日内，他就要跨越600公里的距离。退休后，他搬到了Clavaleyres村。

势不可挡的变化

在被选入村委会(村政府)之前，他刚刚在村里住了6个月。这以前，他完全不关心政治。但他对自己说：“当你想和一个地方建立联系时，有三种可能性：当消防员，参加体育俱乐部，或者参与政事。”在Clavaleyres村没有俱乐部，也没有消防队。于是Jürg Truog选择了从政。很快他就意识到，这个决定非常适合自己。制定策略、进行评估、说服各方、解决问题。“在公司上班的时候，我就很擅长解决问题。”

Clavaleyres村的问题显而易见。被选为村长后，Jürg Truog决心做出改观。但他并不是第一个这样想的村长。

合并市镇是经常引起争议的话题。Clavaleyres村早已有过这样的经历：125年前，该村就曾拒绝与伯尔尼州Münchenwiler村合并。不久前，轮到Münchenwiler村的居民拒绝和Clavaleyres村结成命运共同体。大家研究了各种可能性，最终发现：换州势在必行。

“身份认知？我们从不谈这个。”村长在和一位村民聊天。 (Keystone / Alessandro Della Valle)

2012年，Jürg Truog的合并计划在村民大会上获得居民一致支持。Murten市和Clavaleyres村的居民都要赞成这一议案，伯尔尼和弗里堡州议会也一样。2月，合并议案还必须通过两个州的全民公投。如果成功，之后将由联邦议会给予批准。

有望节省开支

这将是一个漫长的过程。参与所属州变更议案的政客人数几乎是该村居民人数的10倍。

只要听Jürg Truog聊上一会儿，就不难感受到他对工作的热情。他带着热忱与行政单位、政界人士和法律专家进行会面。探讨、分析和说服。他似乎对公共事务怀有切实的热爱。那一阵子，他夜里经常难以入睡。当Clavaleyres村村民(不记名)投票告一段落后，他才如释重负：投票参与率很高，26票支持合并，只有8票反对。

村政府外墙上和窗户上都挂着伯尔尼州徽：Jürg Truog担不担心由于村民伯尔尼州身份认同太强而阻碍换州议案？他耸耸肩说，我们几乎没有谈过身份的问题。他说，最有争议的问题是，变成Morat的乡村后，Clavaleyres村是否还可以保留原有的、实际管理上的自治权，例如向农民租赁公有土地等。村长很高兴就此已找到解决方案。

Clavaleyres村中心：26名村民支持合并，8人反对。 (Benjamin von Wyl)

在村长看来，所属州的变更可以给Clavaleyres的村民带来具体的实惠：税收和医疗保险费将会下降。但这只是次要原因。合并之所以势在必行，还有另一个原因：“我们根本再也找不到人来接手村委会工作了。”

语言重于信仰

像Jürg Truog一样，当瑞士资讯swissinfo.ch问到合并和身份问认同题时，Paul Herren的第一反应也是耸耸肩。“属于伯尔尼州时，我一直很满意。我想，在弗里堡州，我也会感到满意。”Paul Herren说着一口伯尔尼州德语方言，但他似乎并不担心因为换州而失去身份认同感。但是，他强调说，他会保留自己的伯尔尼州车牌号。



Paul Herren：“属于伯尔尼州时，我一直很满意。我想，在弗里堡州，我也会感到满意。” (Benjamin von Wyl)

伯尔尼是新教州，而弗里堡是天主教州。尽管如此，没有人提出过加入新教州-比如沃州(法语州)-的议案。如今，语言似乎比信仰更为重要。尽管如此，更迭所属州，这在瑞士依然是非常罕见的个例。大多数情况下，如果一个州因此面临丧失部分领土的威胁，它会试图阻止这一行动。对于Clavaleyres村民来说，许多人为村委会(行政单位)的消解而感到遗憾，但是几乎所有人都对合并议案表示理解。





(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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