不良饮食促使瑞士慢性病高发

据联邦食品安全办公室(OSAV)称，瑞士有220万人受到非传染性疾病影响，其中部分原因是饮食结构不均衡。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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该办公室指出，均衡饮食、适量运动和保持健康体重，有助于预防糖尿病等疾病。然而，瑞士人摄入过多的甜食、咸味零食和脂肪，水果、蔬菜和豆类的摄入却不足量。
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瑞士人必须在2050年之前减少肉类消费。具体如何实现？
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我们应该减少食用动物产品，尤其是少吃肉-我们中的绝大多数人对这种说法早已耳熟能详。而未来，气候变化将迫使我们改变饮食习惯。
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这一问题已带来明显后果：在瑞士，15%的儿童与青少年以及43%的成年人超重或肥胖。此外，饮食方式也对环境造成影响，尤其体现在食物浪费方面：瑞士每年浪费的食物高达280万吨。
联邦食品安全办公室在其《瑞士营养战略2025–2032》(Swiss Nutrition Strategy 2025-2032)中纳入了上述数据，以促进健康和可持续性为关注重点。该战略旨在提升公众的营养知识，改善健康食品的供应，并鼓励食品和食品成分领域的研究。
政治界、经济界、行政机关及私营机构都将参与这一战略的落实。为推动战略实施，联邦食品安全办公室计划在2025年底前制定一项包含可量化措施和目标的行动计划。
中国超重和肥胖人数庞大，成年人超重率已超50%外部链接，被视为“国家级健康风险”；瑞士尽管43%的成年人超重，比例也不低，但相较之下属于更可控范围，政府应对也相对克制。
瑞士近日公布了《营养战略2025–2032》外部链接，以中长期规划为主，重视数据评估与社会协作，用温和的节奏稳步推进。中国则由国家卫健委牵头，设定三年目标，以“体重管理年”全国动员形式外部链接集中推进，推动全民共同参与。
瑞士在强调健康饮食的同时，特别关注食品可持续性与减少浪费，将环保纳入公共健康议程。中国则将控制体重与防控慢性病相结合，聚焦高血压、糖尿病等病症的预防，医疗导向更为突出。
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你的饮食习惯有哪些变化？
在瑞士，越来越多的人选择遵循素食或纯素饮食，以期减少对肉类食品的消费，选择以植物为成分的肉类替代品。
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瑞士暂不对美方关税措施进行反制
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瑞士联邦政府做出决定，不对美国向瑞士商品征收的高额关税立即采取反制措施。
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2024年旅居海外的瑞士人数增长1.6%
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2024年旅居海外的瑞士人数达到82.67万，较上年增长1.6%。多数人拥有多重国籍，尤其在拉丁美洲和北美地区更为普遍。退休瑞士人偏好定居泰国、葡萄牙和西班牙等国家。
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特朗普对瑞士商品加征31%的关税
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美国总统唐纳德·特朗普宣布对瑞士进口商品加征31%的关税。
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世界经济论坛上行纳粹礼，一名瑞士警察被开除
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巴塞尔城市州警察局的一名员工因在达沃斯举行的世界经济论坛(WEF)上做出希特勒敬礼，近日被警方解雇。这一丑闻进一步加剧了该警察机构的内部危机。
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瑞士每12人就有1人处于贫困线以下
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瑞士2023年的贫困率保持稳定，为8.1%。受贫困影响最严重的群体包括独居人士、有年幼子女的单亲家庭、失业者以及学历较低者。
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中国电动汽车比亚迪正式进入瑞士市场
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中国电动汽车制造商比亚迪(BYD)正式进军瑞士市场。这家全球最大的电动汽车制造商计划在今年年底前，在瑞士建立一个涵盖15个销售点的经销网络。
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瑞士愚人节：不算玩笑的玩笑
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四月一日，在民风淳朴的瑞士，媒体还是发布了一些让人啼笑皆非、看似当真，又似玩笑的新闻。是真是假，这里选取一些，请你分辨。
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中国电影《狗阵》荣获弗里堡国际电影节大奖
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第39届弗里堡国际电影节(FIFF)圆满落幕，观众人数创下新高。中国电影《狗阵》获得2025年主竞赛单元大奖，另一部中国影片《我的朋友安德烈》荣获评审团特别奖。
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Twint被评为瑞士声誉最佳企业
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一项针对瑞士企业声誉的全国调研显示，移动支付应用企业Twint再次拔得头筹，薯片制造商Zweifel和草本糖Ricola紧随其后，而在非营利组织中，瑞士空中救援Rega连续八年稳居榜首。
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借记卡：瑞士人最爱的支付方式
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在瑞士，许多人已经习惯于用卡付款。根据瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)最近进行的支付方式调研，借记卡在现场支付中日益受到欢迎，并已取代现金。
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瑞士人自觉比其他欧洲人更健康
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瑞士联邦统计局参与的一项涉及全欧洲的调查结果显示，相比欧洲其他国家的居民，瑞士人民自觉身体更加健康。
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相比薪酬，瑞士人更关注心理健康
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人力资源服务公司任仕达(Randstad)的一份调查显示，在瑞士雇员眼中，工作幸福感与职业抱负同等重要。
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瑞士的健康预期寿命在不断增长
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近日一项最新研究发现，十年间，瑞士男性的人均健康预期寿命提高了2.1岁，女性则平均提高了1.5岁。
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瑞士人究竟有多健康？
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自1992年以来，联邦统计局每五年公布一次对国民行为和健康的深入评估调查，这里只是2017年瑞士健康调查(多语…
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