不良饮食促使瑞士慢性病高发

联邦政府希望全民实现健康与可持续的饮食。 Keystone-SDA

据联邦食品安全办公室(OSAV)称，瑞士有220万人受到非传染性疾病影响，其中部分原因是饮食结构不均衡。

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该办公室指出，均衡饮食、适量运动和保持健康体重，有助于预防糖尿病等疾病。然而，瑞士人摄入过多的甜食、咸味零食和脂肪，水果、蔬菜和豆类的摄入却不足量。

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这一问题已带来明显后果：在瑞士，15%的儿童与青少年以及43%的成年人超重或肥胖。此外，饮食方式也对环境造成影响，尤其体现在食物浪费方面：瑞士每年浪费的食物高达280万吨。

联邦食品安全办公室在其《瑞士营养战略2025–2032》(Swiss Nutrition Strategy 2025-2032)中纳入了上述数据，以促进健康和可持续性为关注重点。该战略旨在提升公众的营养知识，改善健康食品的供应，并鼓励食品和食品成分领域的研究。

政治界、经济界、行政机关及私营机构都将参与这一战略的落实。为推动战略实施，联邦食品安全办公室计划在2025年底前制定一项包含可量化措施和目标的行动计划。