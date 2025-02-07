并非每个超重的人都不健康

苏黎世研究团队为超重人群绘制细胞图谱。
Keystone-SDA
苏黎世研究人员对超重人群发生的细胞变化进行了记录，进而揭示了肥胖与某些代谢性疾病之间的联系。
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2025年02月07日 - 09:31
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一支来自苏黎世的研究团队绘制了超重人群细胞发生变化的详细过程。苏黎世联邦理工学院表示，这一工具有助于解释为什么有些超重人士会患病，有些却能保持健康。
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体重严重超标的人面临更高的糖尿病、高血压及高胆固醇患病风险。然而，苏黎世联邦理工学院2月5日发布的一则新闻稿中指出，并非所有超重人士都会患上这些代谢性疾病。大约四分之一的超高体重人群仍能保持健康。
为了识别导致代谢疾病风险增高的生物学标记，苏黎世联邦理工学院的研究人员与德国莱比锡大学(University of Leipzig)的科研人员合作，进行了超重人群的细胞采样。
研究表明，与位于腹腔深处的内脏脂肪相比，直接位于皮下的脂肪问题较少。研究人员发现，患有代谢性疾病的人，其内脏脂肪组织中的细胞会发生显著的功能性变化。
此外，研究还发现了男性与女性细胞的差异。一种特殊类型的祖细胞(又称前驱细胞，是一类与干细胞相似，具有分化为特定类型细胞的潜能与倾向的细胞)只存在于女性的内脏脂肪中。据悉，这一现象可以解释为何男性和女性会患上不同类型的代谢性疾病。
如何定义超重和肥胖
世界卫生组织将超重和肥胖定义为对健康构成风险的异常或过度的脂肪积累。超重和肥胖以身体质量指数(BMI)为衡量标准，即体重(千克)除以身高(米)的平方。对成年人来说，BMI超过25被视为超重，超过30被视为肥胖。对于儿童和青少年(19岁及以下人群)来说，在定义超重和肥胖时需考虑年龄因素。
全球现状及十年预测
根据世界卫生组织(World Health Organization)、非传染性疾病风险控制协作组织(NCD Risk Factor Collaboration)、健康指标与评估研究所(Institute for HealthMetricsand Evaluation)、国际能源署(International Energy Authority)以及联合国人口司(UNPopulation Division)的公开数据，世界肥胖联盟在2024年发布的最新一期的《世界肥胖报告》中指出，高身体质量指数(BMI≥25kg/m2)的全球估算结果表明，2025年有25.3亿成年人受到影响，到2035年这一数字将达到近33亿。这表明受影响的成年人比例将从2025年的46%上升到2035年的54%。对于5-19岁的青少年而言，超重比例将在2035年超过39%(7.7 亿人)。
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