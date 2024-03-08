日内瓦大学研究：酗酒会大幅增加心脏病发作风险

根据日内瓦大学的一项研究，心脏病发作后一年内的饮酒行为会大幅增加心脏病复发的可能性。 KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

是否可以酗酒？还是说要控制在每天两瓶啤酒？根据日内瓦大学的一项研究，心脏病发作后一年内的饮酒行为会大幅增加心脏病复发的可能性。

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酗酒或者偶尔的痛饮，比定期适量饮酒的危害要大得多。

根据《欧洲预防心脏病学杂志》的研究，即使每月饮酒不到一次，过量饮酒也会使心脏病复发的可能性翻倍。日内瓦大学医院和日内瓦大学(UNIGE)日前宣布，决定心脏病发作后疾病进程的不是饮酒频率，而是一晚上的饮酒量。

研究人员表示，这一发现非常重要，因为以前对于犯过心脏病的人并没有非常明确的饮酒建议。

为了研究饮酒与心脏病患者的后续健康状况之间的联系，研究人员分析了瑞士6500多名患者在心脏病发作后12个月内的数据。

五种饮酒方式

研究人员比较了五种不同的饮酒方式：过量饮酒(每周超过14杯)、适量饮酒(每周7-14杯)、少量饮酒(每周少于一杯)、戒酒(完全不饮酒)以及酗酒(即偶尔痛饮，一次饮酒六杯及以上)。

虽然过量或适量饮酒者心脏病复发的风险与少量饮酒者或戒酒者没有明显差别，但酗酒者的心脏病复发几率明显更高。