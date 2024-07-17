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瑞士研究人员破解壁虎皮肤花纹之谜

研究人员破解壁虎皮肤花纹的秘密。
研究人员破解壁虎皮肤花纹的秘密。 Keystone-SDA

日内瓦大学的科学家揭开了豹纹壁虎皮肤花纹背后的秘密。据研究发现，一种特定类型细胞的缺失造就了壁虎皮肤上独特的豹纹图案。

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Keystone-SDA

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在幼年时期，豹纹壁虎身上的图案呈条纹状，类似斑马。随着渐渐长大，这些条纹逐渐变成斑点。瑞士法语区日内瓦大学于7月10日表示，研究人员希望探究这种变化背后的原因。

为此，他们对豹纹壁虎不同发育阶段的皮肤样本进行了分析，并发现，幼年条纹壁虎有三种色素细胞，但随着不断长大，其中一种被称作虹彩的色素细胞(iridophores)会消失。

壁虎尾部分析

通过对豹纹壁虎尾部的检查，进一步佐证了虹彩色素细胞的缺少会导致斑点花纹的出现。壁虎的断尾可以再生。无论断尾壁虎年龄多大，新长出的尾巴都会呈现斑纹而非条纹。对这些再生尾巴进行的皮肤分析显示，它们都没有虹彩色素细胞。

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研究人员对具有独特变异的壁虎进行了进一步研究。“马克超级雪花”(Mack Super Snow)类变异壁虎在幼年时期通体黝黑，成年后才出现与同类类似的斑点花纹。在这类壁虎皮肤中，除了虹彩，还缺少另一种色素细胞。

研究人员认为，这表明，幼年壁虎条纹皮肤的出现是两种色素细胞共同作用的结果；而豹纹图案的呈现仅需一种色素细胞，其他色素细胞无需参与。该研究结论在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS)上发表。

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