瑞士研究提出警告：个人护理产品会影响室内空气质量

由洛桑联邦理工学院的科研人员所做的这项研究发现，当人们在室内使用的化妆品接触到臭氧时，引发的化学反应会产生能够“深入”肺部的新化合物与微粒。 Credit: Rightdisc / Alamy Stock Photo

瑞士的一项研究宣称，人们在密闭空间使用的典型个人护理产品会对空气质量产生“重大影响”。科研人员发现，当这些产品与臭氧接触时会引发化学反应，产生新的空气污染物。

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由洛桑联邦理工学院(EPFL)的科研人员所做的这项研究发现，当人们在室内使用的化妆品接触到臭氧时，引发的化学反应会产生能够“深入”肺部的新化合物与微粒。

洛桑联邦理工学院在10月10日发表的新闻稿中表示，现在科研人员还不知道“每天吸入这些微粒会对我们的呼吸系统健康产生什么样的影响”。

这项研究被发表在《环境科学与技术通讯》(Environmental Science & Technology Letters)上。在研究过程中，科研人员使用了滚珠型香体露、喷雾型香体露、护手霜、香水和头发免洗喷雾等产品-这些产品均由知名品牌生产，在欧洲和其他地区的各大商店都有销售。科研人员花了两年时间处理收集到的所有数据。

与臭氧的反应

在首次测试中，科研人员在正常条件下的室内无臭氧环境中使用了这些产品。化妆品释放出200多种挥发性有机化合物，然后随着通风逐渐消散。乙醇和单萜是最多被检测到的分子，这些通常都被使用在产品当中。

科研人员在第二次测试中注入了臭氧，这是一种夏季存在于欧洲大气中的活性气体。臭氧可以通过打开的窗户渗入室内。臭氧也可能来自室内，例如在使用激光或3D打印机时。

在注入臭氧后，不仅产生了新的挥发性有机化合物，还产生了新的微粒，尤其是在使用香水和喷雾剂时。洛桑联邦理工学院称，新化合物的浓度超过了“苏黎世市中心等污染严重的城市地区”。

对影响仍知之甚少

“有些分子会‘成核’-换句话说，即它们会形成新的颗粒，而这些颗粒可以凝结成较大的超细颗粒，从而有效地沉积到我们的肺部，”杜尚·利契纳(Dusan Licina)解释，他领导着设在弗里堡智能生活实验室(Smart Living Lab)的洛桑联邦理工学院“以人为本建筑环境实验室”(HOBEL)。

“在我看来，我们仍未完全了解这些污染物对健康的影响，但它们的危害可能比我们以为的要大，尤其是因为它们被应用在靠近我们呼吸区域的地方。这是一个需要开展新的毒理学研究的领域。”

为限制个人护理产品对室内空气质量的影响，我们可以考虑在建筑设计建造中采用以下几种替代方法：增加通风(尤其是在产品使用期间)、安装空气净化装置(如活性炭过滤器与介质过滤器相结合)，以及限制室内臭氧浓度等。

利契纳还建议人们“减少对这些产品的依赖，或在可能的情况下，用含有低化学反应性气味化合物、更天然的替代品取而代之”。另一项有用的措施则是提高保健从业人员及与弱势群体(如儿童和老人等)打交道的工作人员的认识。