瑞士科研人员改进瘫痪患者的治疗方法

洛桑研究人员将康复机器人与脊髓植入装置结合，研发出一款新设备，能够帮助脊髓损伤患者重新行走。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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机器人领域顶级期刊《科学机器人》(Science Robotics)3月12日发表的一项研究显示，该设备在首批5名患者身上取得了良好效果。
世界卫生组织对脊髓损伤外部链接的定义为：由创伤(例如跌倒和道路交通伤害)或非创伤性原因(如肿瘤、退行性和血管疾病、感染、毒素或出生缺陷)引起的脊髓损伤。脊髓损伤可以是脊髓的任何部分受到损伤，还可能包括脊髓末端的神经发生损伤。脊髓在大脑与身体其他部分之间发送并接收信号。脊髓损伤通常会导致受损部位下方的力量、感觉和其他身体功能发生永久性变化。
为了帮助脊髓损伤患者恢复一定的行动能力，在治疗中通常会使用康复机器人机械地帮助患者进行肢体活动。
瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)在研究相关新闻稿中解释道，但是，由于患者的肌肉缺乏主动参与，上述疗法成效有限。
由洛桑联邦理工学院神经恢复研究中心(Neurorestore research centre)、洛桑大学(University of Lausanne)和洛桑大学医院(Lausanne University Hospital)联合研发的新设备可以释放电脉冲(electrical impulses)，刺激肌肉配合康复机器人控制的动作进行活动。
这项新成果提高了患者的行动能力，并促进了他们的康复。
《中国脊髓损伤者生活质量及疾病负担调研报告2023版》显示，中国脊髓损伤患者有374万，每年新增脊髓损伤患者约9万人。2025年1月8日，复旦大学类脑科学与智能研究院青年副研究员加福民领衔的新一代微创脑脊接口原创成果在中山医院成功完成全国首例患者治疗手术。随后，又有3名患者受益。加福民团队成功用于临床试验的新一代脑脊接口技术研发，主要通过大脑内植入电极采集患者运动意图，并使用该运动意图驱动脊髓刺激器，作用于脊髓神经根，进而激活下肢肌肉，从而重建患者运动功能，帮助他们重获行走能力。
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