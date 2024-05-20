瑞士科研发现：腹部脂肪中的蛋白质可以用于肥胖治疗

瑞士研究小组在腹部脂肪中新发现了一种细胞，可以抑制新脂肪细胞的形成。他们将研究结果发表在了《细胞代谢》(Cell Metabolism)杂志上，这一发现可能对治疗肥胖症具有很高价值。
此内容发布于
点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
这项研究日前发表，瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的巴特·德普朗克(Bart Deplancke)是研究组的组长。研究人员在论文中表示，腹部脂肪中的细胞群会产生一种名为IGFBP2的蛋白质，该蛋白质可以抑制脂肪细胞的形成。
洛桑联邦理工学院就这项研究发布了新闻稿，其中写道，了解脂肪组织如何形成及其功能，对于应对肥胖症和相关代谢疾病至关重要。然而，脂肪组织在体内的不同位置会呈现不同的表现。
其中“网膜脂肪组织”会像围裙一样从胃上悬挂下来，覆盖胃和肠等器官，这种脂肪形成新脂肪细胞的能力很有限。根据洛桑联邦理工学院研究人员的说法，当这种脂肪扩张时，主要是通过增大现有细胞来实现。
腹部脂肪内在机制
为了更准确地理解为什么会出现这种情况，研究人员对来自不同脂肪储存区域的细胞的基因进行了测序。他们分离出不同的亚群并测试它们转化为新脂肪细胞的能力。这些细胞来自30多名捐赠者。
通过在基因水平上分析这些细胞，他们能够更准确地了解细胞的工作原理。他们在网膜脂肪组织中发现了一个细胞群，其中产生大量的IGFBP2蛋白质。而这种蛋白质可以抑制新脂肪细胞的形成。
洛桑联邦理工学院的新闻稿引用了论文作者佩妮莱·赖纳(Pernille Rainer)在研究中的原话：“腹部脂肪具有抑制脂肪细胞形成的内在机制，该知识可能会带来调节这一自然过程的新疗法。”
相关内容
瑞士研发的新凝胶可降低酒精风险
此内容发布于
苏黎世联邦理工学院研究人员研制出可以抵消酒精不良反应的新型凝胶。这种物质能在酒精进入血液之前，在胃肠道中将其分解。
更多阅览 瑞士研发的新凝胶可降低酒精风险
相关内容
气候变化引花粉过敏症爆发
此内容发布于
气候变化导致瑞士花粉过敏症患者人数激增。一百年前，花粉症在瑞士鲜为人知。可如今，这种过敏症困扰着五分之一的瑞士居民。
更多阅览 气候变化引花粉过敏症爆发
相关内容
迈克尔·舒马赫的腕表在瑞士拍得400万瑞郎
此内容发布于
5月14日，一级方程式赛车大师迈克尔·舒马赫收藏的腕表在日内瓦举行的佳士得(Christie’s)拍卖会上，以400万瑞郎(约合人民币3190万)的价格成交。
更多阅览 迈克尔·舒马赫的腕表在瑞士拍得400万瑞郎
相关内容
瑞士人对辅助生育持开放态度
此内容发布于
在生娃问题上，瑞士人对辅助生育的态度相当开明。这是苏黎世大学近期公布的一项代表性调研的初步分析结果。
更多阅览 瑞士人对辅助生育持开放态度
相关内容
瑞士人在时隔84年之后与共产主义再续前缘
此内容发布于
上周末，在伯尔尼州布格多夫(Burgdorf)举行的代表大会上，三百余名与会者见证了革命共产党(Revolutionary Communist Party，简称RKP)的成立。这意味着瑞士共产党在1940年被取缔之后，再次跻身瑞士各党派行列。
更多阅览 瑞士人在时隔84年之后与共产主义再续前缘
相关内容
美中两国将就人工智能风险在日内瓦会谈
此内容发布于
鉴于人工智能领域的迅速发展，美中两国政府的代表计划于本周二(5月14日)在日内瓦共商与之相关的风险。美国政府的一名高层代表在会前表示，此次会谈并非任何形式的合作，而是要就各自的方式与观点展开沟通。
更多阅览 美中两国将就人工智能风险在日内瓦会谈
相关内容
欧洲歌唱大赛瑞士冠军希望好好休息一下
此内容发布于
在上周六晚(5月11日)结束的欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest)上，瑞士参赛者尼莫(Nemo)以一曲《规则》(The Code)赢得大赛冠军。周日晚上尼莫返回苏黎世时虽一身疲倦，但依然欣喜若狂。
更多阅览 欧洲歌唱大赛瑞士冠军希望好好休息一下
相关内容
瑞士近六个月的网络诈骗数量大幅增加
此内容发布于
2023年下半年，瑞士网络欺诈案例数几乎翻了一番。在这种情况下，新成立的联邦网络安全办公室(FOC)负责人弗洛里安·舒茨(Florian Schütz)在上任仅四个多月后就提出了一项新战略。
更多阅览 瑞士近六个月的网络诈骗数量大幅增加
相关内容
日内瓦将拍卖舒马赫收藏的部分腕表
此内容发布于
在迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)首次赢得一级方程式赛车冠军30年后，他的家人将在日内瓦拍卖他收藏的八块罕见名表。舒马赫热衷于收藏手表，并拥有不少稀世名表，其中一些还是世界上最好的制表商专门为他制作的。本次拍卖会将于下周一举行。
更多阅览 日内瓦将拍卖舒马赫收藏的部分腕表
相关内容
三分之一的瑞士居民认为自己遭遇歧视
此内容发布于
2016年至2022年间，有将近三分之一的人认为自己遭遇过歧视。歧视最常以言语和心理暴力的形式出现。
更多阅览 三分之一的瑞士居民认为自己遭遇歧视
阅读更多
相关内容
瑞士：吃糖上瘾者的天堂
此内容发布于
在瑞士，糖分的过量摄入是严重的公共健康问题。肥胖症、糖尿病和其他慢性疾病都与此有关。但议会却不愿采取干预措施。糖果、巧克力、汽水......瑞士人对任何甜味的饮食都欲罢不能。瑞士是含糖食品家庭消费量最高的国家之一。
更多阅览 瑞士：吃糖上瘾者的天堂
相关内容
研究表明瑞士糖尿病治疗有待改善
此内容发布于
糖尿病在瑞士呈上升趋势。然而，一项日内瓦的相关研究显示，该病的治疗仍有许多不足之处。只有近半数糖尿病患者得到了必要医治。
更多阅览 研究表明瑞士糖尿病治疗有待改善
相关内容
别再靠计算卡路里减肥了，专家说没用！
此内容发布于
健康饮食和减肥是我们所有人都关心的话题。可惜，这个世界充斥着各种传言和半真半假的说法，有些甚至还在基础研究的理论中找到了一席之地。比如，有句口头禅：“肥胖是能量失衡的结果”。医学专家Bettina Wölnerhanssen对此做出了反驳。
更多阅览 别再靠计算卡路里减肥了，专家说没用！
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。