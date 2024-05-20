瑞士科研发现：腹部脂肪中的蛋白质可以用于肥胖治疗

一名外科医生在巴伐利亚州Schwabach市医院为一名肥胖患者进行复查。 KEYSTONE

瑞士研究小组在腹部脂肪中新发现了一种细胞，可以抑制新脂肪细胞的形成。他们将研究结果发表在了《细胞代谢》(Cell Metabolism)杂志上，这一发现可能对治疗肥胖症具有很高价值。

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Keystone-SDA 其他1种语言 English en Protein in abdominal fat could help shape obesity treatment 原版 更多阅览 Protein in abdominal fat could help shape obesity treatment

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这项研究日前发表，瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的巴特·德普朗克(Bart Deplancke)是研究组的组长。研究人员在论文中表示，腹部脂肪中的细胞群会产生一种名为IGFBP2的蛋白质，该蛋白质可以抑制脂肪细胞的形成。

洛桑联邦理工学院就这项研究发布了新闻稿，其中写道，了解脂肪组织如何形成及其功能，对于应对肥胖症和相关代谢疾病至关重要。然而，脂肪组织在体内的不同位置会呈现不同的表现。

其中“网膜脂肪组织”会像围裙一样从胃上悬挂下来，覆盖胃和肠等器官，这种脂肪形成新脂肪细胞的能力很有限。根据洛桑联邦理工学院研究人员的说法，当这种脂肪扩张时，主要是通过增大现有细胞来实现。

腹部脂肪内在机制

为了更准确地理解为什么会出现这种情况，研究人员对来自不同脂肪储存区域的细胞的基因进行了测序。他们分离出不同的亚群并测试它们转化为新脂肪细胞的能力。这些细胞来自30多名捐赠者。

通过在基因水平上分析这些细胞，他们能够更准确地了解细胞的工作原理。他们在网膜脂肪组织中发现了一个细胞群，其中产生大量的IGFBP2蛋白质。而这种蛋白质可以抑制新脂肪细胞的形成。

洛桑联邦理工学院的新闻稿引用了论文作者佩妮莱·赖纳(Pernille Rainer)在研究中的原话：“腹部脂肪具有抑制脂肪细胞形成的内在机制，该知识可能会带来调节这一自然过程的新疗法。”