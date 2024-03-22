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研究表明瑞士糖尿病治疗有待改善

根据瑞士的研究，女性糖尿病患者接受治疗的频率通常低于男性，但她们的血糖水平却更容易得到控制。
根据瑞士的研究，女性糖尿病患者接受治疗的频率通常低于男性，但她们的血糖水平却更容易得到控制。 KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

糖尿病在瑞士呈上升趋势。然而，一项日内瓦的相关研究显示，该病的治疗仍有许多不足之处。只有近半数糖尿病患者得到了必要医治。

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Keystone-SDA

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为了更好地确定非传染性疾病的风险因素，由洛桑大学、洛桑大学医院及日内瓦大学医院组成的科研小组，对2005年到2019年间，通过日内瓦“健康专车”(Bus Santé)采集到的，12’000人的数据进行了分析。

研究人员发现，在此期间，糖尿病总发病率及未确诊病例频率均略有下降，分别从8.7% 降至6.2%，7%降至5.2%。

不过，流行病学家Pedro Marques-Vidal向Keystone-ATS新闻社透露，糖尿病患者往往不愿意前往健康专车进行健康检查。

Marques-Vidal与洛桑大学的Ariane Pauli及日内瓦大学医院的Carlos de Mestral共同撰写了这份研究报告。这位专家表示：“糖尿病患者通常不愿接受体检邀请。”这或许可以解释上面提到的下降现象。然而，根据他国相关研究，糖尿病发病率呈小幅上升趋势。

研究报告称，糖尿病患者的治疗比例一直保持在略高于半数的水平，比例“相对较低”。该研究已在《科学报告》期刊(Scientific Reports journal)上发表。

仅三分之一(34%)的糖尿病患者病情得到了控制，即血糖水平维持在正常范围。研究期间，该比例保持稳定。

 “这个比例实在很低，我们有些失望。”研究负责人Marques-Vidal表示遗憾。

女性接受治疗频率较低

研究表明，女性糖尿病患者接受治疗的频率普遍低于男性，但血糖控制得更好。

“一旦疗程开始，女性往往更会照顾自己，也能更好地坚持治疗。” Marques-Vidal解释说。对于肥胖症患者，研究发现的情况恰恰相反：治疗次数虽多，血糖控制却不尽人意。

研究人员认为，医生提供的医治服务和患者坚持治疗的情况都有待改进。

Marques-Vidal指出，医生往往没有时间，也缺乏相关培训，无法为糖尿病人提供饮食建议。此外，他还注意到，有些病人喜欢自欺欺人，看诊之前临时吃药应付，平常却不按时服药。

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