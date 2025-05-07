77%的瑞士员工使用人工智能-多数违反公司规定

根据咨询公司毕马威(KPMG)的一项调研，四分之三的瑞士员工在工作中使用人工智能(AI)，其中半数的使用方式违反了公司指令。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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调研显示，约77%的瑞士员工在工作中使用人工智能，这一比例远高于全球平均的58%。
不过，这项技术的使用方式并不总是合规透明。半数受访者承认，他们曾以违反公司规定的方式使用人工智能，例如将敏感公司数据上传至公共和免费工具中。
约74%的用户不会对人工智能生成的结果进行核查，而这可能导致不良后果-63%的受访者表示，他们曾因使用新工具而在工作中出现错误。超过三分之二(69%)的人还坦言，他们曾将人工智能生成的内容冒充为自己的成果。
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中国的人工智能监管模式引发瑞士关注
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人工智能带来的风险日益加剧，人工智能监管制度的建立也愈发迫在眉睫。中国政府在人工智能使用方面的严苛规定却形成了一套独特的监管体系。目前，瑞士不仅对中国表示关注，而且力求在全球人工智能竞争中为东西方之间的沟通作出贡献。
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不到一半的受访者表示自己接受过相关培训；不过，57%的人相信自己能够有效使用这些工具。
然而，质疑态度仍然普遍存在。无论是在瑞士还是全球，只有46%的受访者对人工智能抱有信心。此外，65%的瑞士人和全球70%的受访者支持对该领域进行法律监管。
此次调研共在47个国家对4.8万人进行了问卷调查。
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随着人工智能逐步改变全球经济与社会格局，各国在法规制定上的步伐不尽相同。瑞士，这个以稳健和创新著称的阿尔卑斯山国家，正以自己的方式探索监管路径。然而，立法的延误可能让它在国际竞争中稍显迟缓。瑞士能否在创新与监管之间找到最佳平衡点？这既是全球共同面临的难题，也是本文试图探讨的关键。
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毕马威与墨尔本大学合作，开展了迄今为止最全面的全球人工智能信任调查，并编写了《2025年全球人工智能信任研究》报告(Trust in artificial intelligence: global insights 2025)。该研究覆盖47个国家，收集了逾4.8万名受访者的数据，深入探讨了公众对人工智能的信任程度、使用情况以及对人工智能治理的期望。
调研发现，新兴经济体的受访者对人工智能的信任度显著高于发达国家，前者中有三分之二的人信任人工智能，而后者仅有五分之二。这可能与新兴市场中人工智能带来的实际益处和发展机会有关。
报告强调，随着人工智能在全球范围内的快速发展，建立公众对人工智能的信任至关重要。这需要加强人工智能素养教育、制定明确的使用政策以及实施有效的监管措施，以确保人工智能技术的透明、负责任和道德使用。
资料来源：毕马威《2025年全球人工智能信任研究》外部链接
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安全环境恶化，瑞士政府忧虑忡忡
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达到退休年龄时该如何支配职业养老金(BVG/LPP)账户里积累的资本？在一次性提取资本总额和按月领取年金之间，做出前一个选择的瑞士居民人数首次超过了做出后一选择的人。
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