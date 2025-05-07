77%的瑞士员工使用人工智能-多数违反公司规定

瑞士员工中77%使用人工智能，许多人违反公司规定。 Keystone-SDA

根据咨询公司毕马威(KPMG)的一项调研，四分之三的瑞士员工在工作中使用人工智能(AI)，其中半数的使用方式违反了公司指令。

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调研显示，约77%的瑞士员工在工作中使用人工智能，这一比例远高于全球平均的58%。

不过，这项技术的使用方式并不总是合规透明。半数受访者承认，他们曾以违反公司规定的方式使用人工智能，例如将敏感公司数据上传至公共和免费工具中。

约74%的用户不会对人工智能生成的结果进行核查，而这可能导致不良后果-63%的受访者表示，他们曾因使用新工具而在工作中出现错误。超过三分之二(69%)的人还坦言，他们曾将人工智能生成的内容冒充为自己的成果。

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不到一半的受访者表示自己接受过相关培训；不过，57%的人相信自己能够有效使用这些工具。

然而，质疑态度仍然普遍存在。无论是在瑞士还是全球，只有46%的受访者对人工智能抱有信心。此外，65%的瑞士人和全球70%的受访者支持对该领域进行法律监管。

此次调研共在47个国家对4.8万人进行了问卷调查。

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