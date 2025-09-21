秘鲁反政府示威 民众抗议贪腐、组织犯罪

afp_tickers

2 分钟

（法新社利马20日电） 秘鲁首都利马（Lima）今天有数以百计民众发起反政府示威，过程中与警方爆发冲突，民众朝警方丢掷石块、木棍，警方则发射催泪瓦斯驱散人群。

这起示威活动由一群「Z世代」（Generation Z）年轻人筹组发起，显示秘鲁社会对组织犯罪、公务员贪腐及近来年金改革不满的情绪日益高涨。

化名葛蕾蒂丝的54岁抗议民众受访时表示：「现今的民主比过去还要限缩。情况日益恶化…因为恐惧和勒索敲诈。」

据报导，约有500民众在利马市中心聚集，现场可见大批警力戒备。人群试图接近市中心的行政机关和国会大楼时，与警方发生冲突。

另一名抗议群众艾玛指出：「国会公信力已荡然无存，甚至未获得人民认可…正把国家搞得天翻地覆。」

当地广播电台Exitosa报导，自家1名记者和摄影师遭警方发射橡胶子弹，因而此受伤。秘鲁警方强调，现场至少3名员警受伤。

秘鲁近来勒索财物案件与组织犯罪频传，总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）支持度持续下滑，他的任期将于明年届满。有几项民调显示，政府与保守派主导的国会普遍被民众视为腐败的机构。

秘鲁国会本周稍早通过一项法案，要求年轻族群加入个人退休基金计画，但许多人正面临就业环境不稳定的情况。