秘鲁总统参选人贝劳德遭枪击 幸无大碍

（法新社利马2日电） 秘鲁总统参选人贝劳德（Rafael Belaunde）今天在首都利马（Lima）以南遭不明枪手袭击座车，虽然受伤流血，但并无大碍。

秘鲁警察首长阿里欧拉（Oscar Arriola）表示，2名持枪歹徒骑乘机车，朝50岁贝劳德所驾驶的休旅车连开「8到9枪」，而这名政治人物也有还击。

警方表示，有3颗子弹击碎前挡风玻璃，碎玻璃划伤了贝劳德，造成他脸部和衬衫都沾有血迹。相关画面已在电视和社群媒体广泛流传。

贝劳德表示，他是在距离利马约130公里的蓝山镇（Cerro Azul）遭遇这起事件，并「留下几处擦伤」。

警察首长阿里欧拉向「秘鲁21报」（Peru 21）表示，贝劳德用自己的武器还击，朝攻击者开了「至少12枪」。目前还未收到有人受到枪伤的通报。

贝劳德曾任能源部长，同时也是前总统费南度．贝劳德（Fernando Belaunde）的孙子，他向警方表示，自己事前未曾收到任何威胁。

秘鲁明年4月12日举行大选，贝劳德面对至少12名参选人的挑战。

他目前民调声势几乎垫底，领先者包括前利马市长亚里阿嘉（Rafael Lopez Aliaga）与前总统藤森谦也（Alberto Fujimori）之女藤森惠子（Keiko Fujimori）。这两位右翼政治人物均表示将对组织犯罪采取强硬手段。