纽时：美军机伪装民用机空袭疑似运毒船 恐构成战争罪

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿12日电） 「纽约时报」（The New York Times）今天报导，美国五角大厦去年将一架军用飞机伪装成民用机，首次对涉嫌运毒船只发动空袭，造成11人丧生。

纽时报导，此举涉嫌违反国际武装冲突法，此法禁止战斗人员「假扮平民身分欺骗敌人…这是一种称为『背信弃义』（perfidy）的战争罪」。

美国总统川普去年9月2日在社群媒体上宣布这场空袭行动，指控攻击目标是犯罪组织「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）成员，这个犯罪组织「受（时任委内瑞拉总统）马杜洛（Nicolas Maduro）控制，犯下大规模谋杀、毒品贩运、性贩运以及暴力和恐怖行为」。

纽时报导，这架飞机涂成民用机外观，弹药藏于机身内部，而非挂载于机翼下方。

白宫曾证实在国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）授权下，一名美国海军上将下令发动「双击」（double-tap）军事行动，对这艘船空袭两次。

纽时报导说，「起初遇袭后，两名幸存者爬上船体残骸，似乎向这架飞机挥手」，随后美军又空袭将他们击毙。

美军在后来的船只空袭行动中派出MQ-9死神（MQ-9 Reaper）无人机等明显具军事特徵的飞机。

自去年9月以来，美军至少发动30次空袭，造成至少107人死亡，其中19次发生于东太平洋，6次在加勒比海，另有5次地点不明。

纽时报导说，国会议员曾在军方高层的闭门简报中提出有关背信弃义的疑虑，但这架飞机属机密，因此并未公开讨论。