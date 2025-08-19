The Swiss voice in the world since 1935

缅甸军政府关闭泰缅边境贸易关卡　掐游击队资金来源

（法新社仰光19日电） 缅甸军政府矢言在12月举行国会大选前，遏制为反对派武装团体提供资金的黑市之后，缅甸与泰国最繁忙的贸易边境关卡自昨天起关闭。

伊洛瓦底江杂志社（The Irrawaddy）报导，连结缅甸克伦邦（Karen State）米瓦迪（Myawaddy）及泰国美索（Mae Sot）的「泰国－缅甸2号友谊大桥」（Thailand-Myanmar No. 2 Friendship Bridge）自昨天上午起暂时关闭。

根据泰国「民族报」（The Nation），该边境关卡禁止所有大型车辆及商业货物通行，但行人跟小型地方性商业活动仍可流通。

这座大桥由缅甸军方掌控，根据泰国海关数据，泰缅两国每月取道此桥的贸易额超过1亿2000万美元。

在连接该边境关卡与缅甸商业之都仰光（Yangon）的公路沿线，缅甸政府军正与大批游击队进行内战。这些游击队利用收益颇丰的收费站为战事筹资。

缅甸军方誓言在12月28日国会大选前，强力打击资助其对手的非法贸易活动。然而，重启选举的决定被国际批评为美化持续军事统治的手段。

一位驻扎边境的泰国安全事务消息人士不具名透露，缅甸军政府已「制定规则，使少数族群处境不利，并试图阻止他们赚钱或获益」。

