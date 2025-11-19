缅甸军政府突袭诈骗园区 逮逾300名外籍人士

（法新社仰光19日电） 缅甸军政府今天指出，他们突袭了一处位于泰国边境的网路诈骗中心，逮捕了近350人。这是缅甸当局大动作打击蓬勃发展的黑市诈骗园区行动一环。

在饱受战火蹂躏的缅甸边境地区，诈骗园区不断扩大，这些园区内的诈骗分子专门锁定网路使用者，透过恋爱和商业骗局，每年诈取价值数百亿美元的不法所得。

专家指出，缅甸军政府长久以来遭外界批评对这样的乱象视而不见，但在重要军事支持者中国的游说下，今年2月开始大肆宣传这项打诈行动。

部分观察人士认为，上个月开始的额外突袭行动是一场宣传战，旨在为来自北京的压力降温，同时又不过度损及能为军方民兵盟友带来巨大利益的非法产业。

根据官媒「缅甸环球新光报」（Global New Light of Myanmar）报导，缅甸军方昨天上午突袭赌博与诈骗中心「水沟谷」（Shwe Kokko）。

报导指出：「行动期间，逮捕了346名目前正在接受审查的外籍人士…同时也查获近万支用于网路博弈操作的手机。」

分析人士指出，自2021年政变引发内战以来，缅甸治理松散的边境地区已成为诈骗中心的沃土，据信这些中心的工作人员包括数以千计自愿工作者及从国外被贩运来的人口。