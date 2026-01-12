缅甸第2阶段投票 军方支持政党声称已拿下翁山苏姬选区

（法新社仰光12日电） 内战未平的缅甸昨天在军政府主导下举行第2阶段选举投票，亲军方主要政党今天宣布，在过去属于民主运动领袖翁山苏姬的选区赢得国会席次。这次选举被认为是军政府延长自身统治的手段。

缅甸军方支持的「联邦团结发展党」（USDP）在去年12月28日举行的第1阶段选举中，赢得当时开放竞逐的下议院102席中的90席，大幅领先。

缅甸首阶段投票在仰光（Yangon）、瓦城（Mandalay）和首都奈比多（Naypyitaw）等城市举行，然而投票率仅达52.13%，远低于2020年与2015年大选。

另外约100个镇区昨天举行第2阶段投票；第3阶段则预定本月25日在265个镇举行，其中包括军政府实际上未完全掌控的地区。

法新社报导，一名联邦团结发展党干部表示，他们「赢得高穆选区（Kawhmu）」的国会议员席次，这里过去是翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）在仰光省的选区。此人因未获准透露选举结果而希望保持匿名。 该党人士补充道：「我们在仰光省16个下议院席次中，拿下15席。」高穆及其他数以十计选区是在昨天第2阶段选举中投票。

前述干部未说明，他们是以多大差距胜选，而军政府掌控的选举委员会尚未公布第2阶段选举的正式结果。

联合国人权专家安德鲁斯（Tom Andrews）上周透过声明指出：「军方支持的政党声称自己大获全胜，应该没有人会感到意外。」

他表示：「军政府设计这场选举，是为确保其代理人胜选、巩固军方主导地位，并构筑具有合法性的假象，尽管暴力与镇压不曾停歇。」

此外无论选举结果如何，根据前军政府制定的宪法，国会有1/4席次得保留给军方。