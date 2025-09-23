The Swiss voice in the world since 1935

美众议员示警：美中存在军事「误判」风险

（法新社北京23日电） 正在北京访问的美国联邦众议员代表团团长史密斯（Adam Smith）今天示警，随着国防科技的飞速发展，美国与中国军队之间存在「误判」风险。

美国众议院军事委员会（House Armed Services Committee）民主党首席议员史密斯在北京向记者表示，中国需要就军事问题与其他大国加强对话，以建立起最基本的避免冲突机制。

史密斯在美国大使馆的记者会上说：「我们已经看到我们的军舰、军机与他们的军舰、军机过于接近的情况。我们需要更好的交流机制，以避免类似的危险接触。」

这支4人代表团还包括军事委员会的民主党成员肯纳（Ro Khanna）、胡拉汉（Chrissy Houlahan），以及 外交事务委员会（Foreign Affairs Committee）的共和党议员鲍加纳（Michael Baumgartner）。

史密斯与其他议员以及美国驻中国大使庞德伟（David Perdue）一同出席记者会时表示：「人工智慧、无人机作战、网路与太空领域发展迅速，创新日新月异。」他强调，「双方对彼此能力的判误风险极高」，需要对话以「避免无意间陷入冲突」。

代表团昨天与中国国防部长董军会面，美方声明称双方谈及「如何处理分歧」以及更坦率的对话。据新华社报导，董军呼吁来访议员「消除干扰和限制因素，采取建设性务实举措」，推动两军关系和双边关系改善发展。

