美众院委员会查艾普斯坦案 传唤柯林顿夫妇作证

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（法新社华盛顿5日电） 美国国会议员今天向前总统柯林顿与前国务卿希拉蕊．柯林顿发出传票，要求他们针对恶名昭彰的性犯罪富豪艾普斯坦案作证，让调查此案引发的争议大幅升级。

名誉扫地的金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2019年在等待性贩运罪名审判期间死亡，调查人员在审查此案的处理过程时，锁定柯林顿夫妇（Bill and Hillary Clinton）等前民主党与共和党政府官员以及司法部。

司法部上月证实，艾普斯坦是在监狱牢房内自缢身亡，且此案实际上已经结案。这番说词惹怒了川普支持者，其中许多人认为艾普斯坦是遭杀人灭口。自此之后，白宫面临要求提高透明度的强烈要求。

司法部也表示，艾普斯坦没有秘密的「客户名单」，驳斥川普极右翼支持者提出的阴谋论，他们认为民主党高层共谋涉入此案。

川普敦促他的支持者别再要求公布艾普斯坦档案，但在共和党人把持的国会中，民主党人也一直寻求对强制公布艾普斯坦档案进行全院表决，并获得大多数国会议员的支持。

联邦众议院监督暨政府改革委员会（House Oversight and Government Reform Committee）主席柯默（James Comer）致函前总统柯林顿写道：「你自己承认，你在2002年与2003年曾4度搭乘艾普斯坦的私人飞机。」

「在这些旅行中，你还有一次甚至被拍到接受艾普斯坦其中一名受害者的『按摩』。」

白宫为了转移公众对处理此案掀起骚动的注意力，发布一系列引人注目的消息，包括在毫无证据下声称前总统欧巴马主导针对川普的「叛国阴谋」。

艾普斯坦是川普和许多知名人物多年的朋友与同伙，艾普斯坦后因性犯罪遭到定罪，并因涉嫌贩运未成年少女而入狱候审。

他的死亡让川普支持者长期以来流传的阴谋论更甚嚣尘上，他们声称艾普斯坦经营一个国际恋童癖集团，而菁英人士为了确保他不会揭露他们的秘密而将他灭口。

其他遭监督暨政府改革委员会锁定的官员包括，联邦调查局（FBI）前局长柯米（James Comey）、前特别检察官穆勒（Robert Mueller）与前司法部长林奇（Loretta Lynch）、霍德（Eric Holder）、贾兰德（Merrick Garland）、巴尔（Bill Barr）、塞申斯（Jeff Sessions）与龚萨雷斯（Alberto Gonzales）。