美军东太平洋袭击疑似运毒船 2人丧生1人生还

（法新社华盛顿23日电） 美国军方表示，今天在东太平洋对一艘船只发动攻击，击毙两名疑似毒贩的人员，海岸防卫队正在搜寻第3人的下落。

美军南方司令部（US Southern Command）在社群平台X上发文表示：「情报证实这艘船只正沿着东太平洋已知的毒品走私路线航行，并从事毒品走私行动。」贴文还附上一艘多引擎快艇遭爆炸击毁的影片。

攻击前，从画面中可看到船上有3人。美军南方司令部表示，已「立即」通知海岸防卫队寻找幸存者下落。

美国总统川普的政府自去年9月初开始锁定疑似走私毒品的船只，坚称实际上是在与自委内瑞拉出发的「毒品恐怖分子」作战。

但美方没有提供这些船只涉及贩毒的明确证据，引发对这项行动合法性的激烈辩论。国际法律专家与人权团体表示，这些攻击显然是针对未对美国构成立即威胁的平民，因此可能等同于法外处决。

这次攻击是自去年底以来的首次行动，也是自美军1月初闪电突袭卡拉卡斯、逮捕委内瑞拉左翼领袖马杜洛（Nicolas Maduro）与他的妻子，并将两人带回美国受审以来的首次这类打击。 同样在今天，美国宣布参谋首长联席会议主席凯恩（Dan Caine）2月11日将在华盛顿接待来自34个国家的军事领袖，「以建立对共同安全优先事项的共识并加强区域合作」。

凯恩办公室在声明中表示：「与会的国防领导人将探讨巩固伙伴关系、持续合作以及联合行动的重要性，以对抗犯罪与恐怖组织以及破坏区域安全与稳定的外部势力。」