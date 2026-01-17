美军报复空袭叙利亚 击毙盖达组织高层

（法新社华盛顿17日电） 美军中央司令部（CENTCOM）今天发布声明表示，美军昨天在叙利亚西北部发动空袭，击毙1名与上月发动致命攻击、击毙3名美国人有关的武装分子。

美军及其盟军上周甫对叙国境内激进组织「伊斯兰国」（IS）发动大规模攻击，并于昨日再次采取行动。

华府指控1名伊斯兰国武装分子于去年12月13日在叙国中部城市巴迈拉（Palmyra）发动伏击，杀害2名美国士兵与1名美国平民翻译员。

负责美军中东地区行动的美军中央司令部在社群平台X发文指出，昨天空袭目标是贾辛（Bilal Hasan al-Jasim），「他是一名资深的恐怖组织领袖，曾策划多起攻击行动」，并在上个月针对美国人员的孤狼枪手攻击事件中，「与那名伊斯兰国枪手有直接关联」。

美军中央司令部指出贾辛隶属盖达组织（Al-Qaeda），但并未进一步说明他与伊斯兰国以及巴迈拉攻击者之间的关系。

叙利亚内政部表示，发动攻击的伊斯兰国枪手原本是安全部队成员，因极端思想而即将被开除。

在巴迈拉遇袭的美国人员当时正支援「坚定决心行动」（Operation Inherent Resolve），也就是1个针对伊斯兰国这个于2014年占领叙利亚与伊拉克大片土地的激进组织，所发起的国际合作行动。

伊斯兰国最终被击溃，但在叙利亚仍有势力，尤其在该国广阔沙漠地带。

美军中央司令部表示，为回应12月13日的攻击，美军启动「鹰眼打击行动」（Operation Hawkeye Strike），美国及盟军已「打击超过100个伊斯兰国基础设施及武器目标」。

美军中央司令部补充说，过去1年来，在叙利亚已有超过300名伊斯兰国战斗人员被俘，另有20人遭击毙。