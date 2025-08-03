美博物馆：撤川普弹劾解说牌 非白宫施压所致

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（法新社华盛顿2日电） 美国国家历史博物馆（National Museum of American History）管理机构今天表示，馆方日前撤除一块关于总统川普两次弹劾案的解说牌，并非因白宫施压所致。

负责管理美国国家历史博物馆的史密森尼学会（Smithsonian Institution）在社群平台X发布声明表示，这块解说牌原本就是暂时性的，且「外观、位置、时间脉络与整体呈现方面均未达本馆标准」。

声明表示，这块解说牌「与展览的其他区域不一致，且遮挡了柜内展品。基于这些原因，我们动手将之移除」。声明表示，「我们并未接获任何政府部门或官员要求移除展览内容。」

史密森尼学会在声明中表示，这项弹劾展「将于未来数周内更新，以呈现我国历史上所有的弹劾程序」。

史密森尼学会发布声明之前，「华盛顿邮报」（The Washington Post）7月31日的报导指出，馆方撤下描述川普弹劾的解说牌，并改回旧的标示牌，上面写着「只有3位总统曾面临被免职的重大挑战」，分别是詹森（Andrew Johnson）、尼克森（Richard Nixon）和柯林顿（Bill Clinton）。

根据华邮报导，在白宫施压史密森尼学会撤换旗下某个艺术博物馆馆长之后，学会启动内容审查作业，接着移除与川普两次弹劾案相关的解说卡。

川普是美国史上唯一两度遭弹劾的总统，分别于2019年因滥权及妨碍国会，以及2021年因煽动叛乱被弹劾，但两次均获联邦参议院判定无罪。