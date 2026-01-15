美启动加萨计画第二阶段 卸哈玛斯武装形成挑战

（法新社华盛顿14日电） 美国今天宣布启动加萨和平计画第二阶段，即便是第一阶段的关键要素仍未实现，如以色列和哈玛斯之间并未全面停火。

综合路透社与法新社报导，首阶段进展因诸多问题受阻，包括以色列空袭造成加萨数百人丧生、最后一名以色列人质的遗体尚未归还，以及以色列迟迟未能重开加萨与埃及的边境关卡。

随着第二阶段推进，美国与相关调停国家接下来必须面对更棘手的挑战，也即要求巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）解除武装，以及部署国际维和部队。而哈玛斯迄今仍拒绝缴械。

美国总统川普的中东特使魏科夫（Steve Witkoff）于社群媒体宣布第二阶段开始，表示将在加萨成立一个过渡性的技术官僚巴勒斯坦行政机构，并着手去武装和重建工作。

根据埃及、卡达和土耳其调解方发表的联合声明，此一巴勒斯坦新行政机构将有15名成员，由曾任巴勒斯坦自治政府副部长、负责工业区开发的沙斯（Ali Shaath）领导。巴勒斯坦自治政府获得西方的支持。

●和平委员会

以色列与哈玛斯于去年10月同意美国总统川普的方案，内容规定，巴勒斯坦技术官僚机制将由国际「和平委员会」（Board of Peace）监督，负责加萨过渡时期的治理工作。

根据路透社取得的名单，曾任联合国中东特使、预计将代表「和平委员会」在当地交涉的穆拉狄诺夫 （Nickolay Mladenov）来挑选的其他成员，包括来自民间部门及非政府组织人士。魏科夫并未说明委员会组成人数或具体名单。

一名欧洲外交官透露，关于「和平委员会」的另一项相关公告，预计下周在瑞士达沃斯（Davos）公布。

●去军事化的挑战

魏科夫表示，川普计画的第二阶段也将启动「加萨全面去军事化与重建，重点是解除所有未经授权人员的武装」。

哈玛斯尽管拒绝缴械，但去年10月同意将政务移交给新成立的技术官僚机制。不过，至今仍不清楚自10月脆弱停火生效后，目前逐渐恢复元气的哈玛斯，将如何依计画规定解除武装。

埃及消息人士透露，与哈玛斯的会谈，将转为聚焦于哈玛斯解除武装。

以色列是否在加萨进一步撤军，与「去武装化」连结一起；然而哈玛斯表示，只有在巴勒斯坦建国之后才愿意缴械。（编译：纪锦玲）