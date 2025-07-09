美国务卿遭有心人「AI冒充」 接触政要谋窃资讯

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（法新社华盛顿8日电） 美国国务院日期为7月3日的电报显示，上个月有人利用人工智慧（AI）生成的声音冒充国务卿卢比欧（Marco Rubio），并以冒牌卢比欧身分接触3位外国部长级人物和2名美国官员。

根据美国国务院电报，6月中旬，这名冒充者在通讯软体Signal建立以「卢比欧」为名的帐号Marco.Rubio@state.gov，并用这个帐号接触3位外国部长、美国境内的1位州长和1位国会议员，且至少在其中2人的语音信箱留言，并透过文字讯息邀请其中1名锁定对象在Signal上交谈。

至于冒牌卢比欧留下的讯息内容为何，尚不得而知。

然而国务院电报指出：「行动者可能意在利用AI生成的文字及语音讯息来操纵锁定对象，着眼于取得资讯或帐号。」

电报指出，当局手上正在调查2起不肖人士透过电邮和通讯应用程式（App）假扮国务院人员的事件，「冒牌卢比欧案」是其一。

根据电报内容，第2起行动始于4月，此案涉及一名「与俄罗斯挂勾的网路行动者」，利用网路钓鱼手法来锁定智库学者、东欧活动人士及异议分子、记者、卸任官员所用的个人Gmail帐户。

电报指出，这个网路行动者假冒成「虚构的」国务院官员，试图一探锁定对象Gmail帐户的内容。

川普政府高阶官员利用Signal等非官方管道处理公务的做法先前已引发批评。

今年3月，时任川普国安顾问的瓦尔兹（Mike Waltz）误将一名新闻工作者加入美方高层官员的Signal通讯群组对话，其中涉及美军空袭叶门资讯。消息曝光后，掀起轩然大波。瓦尔兹后来因此去职。 AI声音模仿工具日益普及，尤其是这些工具价格低廉、易于使用且难以追踪，研究假资讯的人员担忧深伪音讯技术会被用来假扮或抹黑名人。