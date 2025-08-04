美国务院证实又1美国公民命丧约旦河西岸

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（法新社华盛顿3日电） 美国国务院今天证实，本周有1名美国公民在以色列占领的约旦河西岸（West Bank）身亡。巴勒斯坦官员和死者家属则将这起死亡归咎于以色列屯垦者纵火。

巴勒斯坦自治政府与目击者7月31日表示，以色列屯垦者在约旦河西岸的巴勒斯坦人村庄希瓦德（Silwad）纵火焚烧民宅与车辆。巴勒斯坦卫生部说，41岁美籍男子艾雅德（Khamis Ayyad）因吸入浓烟不治。

法新社向美国国务院寻求置评，1名发言人说：「我们可以证实有1位美国公民在约旦河西岸市镇希瓦德死亡。我方谴责约旦河西岸任何一方的犯罪暴力行为。」不过这名发言人要求匿名。

艾雅德的家属1日在美国芝加哥召开的记者会上表示，艾雅德数年前与妻小移居约旦河西岸，但持续替1家美国企业工作。

这已是7月传出第2位美国公民在约旦河西岸死于以色列屯垦者暴力行为。之前是1位20岁男子到当地巴勒斯坦人市镇辛吉勒（Sinjil）探访家人时遭到殴打致死。

美国驻以色列大使赫克比（Mike Huckabee）曾要求以色列调查在辛吉勒发生的这起命案，说那是「恐怖主义犯罪行为」。但他至今未对艾雅德之死发表评论。

以色列军方回覆法新社询问时称，有「几名嫌犯在希瓦德一带纵火焚烧房产和车辆」，以方派往现场的部队未能成功辨识涉案人士，但以色列警方已展开相关调查。