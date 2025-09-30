The Swiss voice in the world since 1935

美国将对进口木材课徵关税　10月14日生效

此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天宣布，将对进口木材徵收一系列关税，这些关税将于10月14日生效。

根据白宫发布的公告，美国将对「进口软木木材课徵10%的全球关税」，同时将「对进口软垫家具加徵25%的全球关税，并于明年1月1日调升至30%」。

在最新一轮关税中，家居装修材料受冲击最严重，白宫表示，其中「厨柜与浴室盥洗盆将被课徵25%的全球关税，并将于明年1月1日调涨至50%」。

部分经济体将享有较优惠的关税税率，英国、欧洲联盟（EU）与日本将「享有更有利的待遇，反映与美国达成贸易协议的条款」。

这些关税措施已在全球与美国面临法律挑战与反弹，反对者包括小型企业主与国会议员。

美国最高法院预计将于11月5日针对川普全球关税的合法性进行口头辩论。

川普政府在与公告一同发布的资料概览（fact sheet）中指出，对木材徵税目的在因应国家安全威胁，部分原因是「木材在民用建筑与军事基础建设中扮演重要角色」。

资料概览指出：「外国供应链与主要出口国日益满足美国需求，这导致美国在遇到供应中断时变得脆弱。」

资料还提到，与美国进行谈判的贸易伙伴「可能有机会找到替代方案，因应即将实施的加税措施」。

