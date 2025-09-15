美国总统川普将再赴英国是访问 接连两次史上首位

（法新社伦敦15日电） 美国总统川普夫妇将于明天晚间抵达英国展开第2次国是访问，川普成为史上首位两度获邀国是访问的美国总统，这是英国国王查尔斯三世邀请下的少见殊荣。

川普首次赴英国是访问是在2019年第1任任期内，当时由英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）接待。

传统上，美国总统进入第2任期后，通常不再获邀国是访问，只会受邀与英国君主茶叙或午餐，例如美国前总统欧巴马（Barack Obama）与小布希（George W. Bush）。

这种充满华丽仪式的国是访问，是由英国政府提出建议，用来强化与特定国家及其领袖间的外交、贸易或私人关系。

国是访问通常以英王查尔斯三世（King Charles III）和王后卡蜜拉（Queen Camilla）的盛大欢迎仪式展开，通常包括乘坐马车、检阅仪仗队，以及由君主设宴的私人午餐。

访问重头戏则为盛大的国宴，约有150名宾客，这些人因其与主办国的文化、外交或经济关系而获邀。

外国领袖一般也会在伦敦的西敏寺（Westminster Abbey）向无名战士墓致意，并在国会发表演说，正如法国总统马克宏（Emmanuel Macron）于7月时所为。

国是访问的第2部分通常较具政治性，包括与首相会谈，有时则召开联合记者会。川普这次将前往距伦敦西北方约80公里的首相乡间官邸契克斯（Chequers）与英相施凯尔（Keir Starmer）会晤，两人将举行记者会。