美国接G20轮值主席国 官网旧内容全删

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿1日电） 美国今天接任20国集团（G20）轮值主席国，G20官网上前任主席国南非的内容全遭移除，总统川普也不会邀请南非参加明年G20峰会。

目前G20官方网站只剩一张川普（Donald Trump）的黑白照片，以及「迈阿密2026」（Miami 2026）、「最精彩的还在后头」（The Best Is Yet to Come）等文字。

川普拒绝让美国官员出席上月在南非约翰尼斯堡（Johannesburg）举行的G20峰会，并谴责南非后种族隔离时期政府对待白人少数族群的方式。

明年G20峰会将在川普位于美国佛罗里达州多罗（Doral）的高尔夫俱乐部举行，川普也已表示不欢迎南非与会，这将是G20成立20多年来首次有成员国被排除在外。

川普政府也不接受南非轮值G20主席国期间规划的议程，包括「公正的能源转型」及债务永续性等。川普公开质疑气候变迁的科学共识，并大力支持化石燃料产业。

美国国务院表示，川普将「让G20回归其推动经济成长与繁荣的核心使命，以取得成果」。

声明指出，美方将优先聚焦3大主题，包括「透过减轻法规负担来促进经济繁荣、实现能源供应链价格合理且安全，以及开创新科技与创新」。