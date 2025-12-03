美国田纳西州特别选举 共和党胜出

2 分钟

（法新社华盛顿2日电） 美国共和党今天在1个高度保守田纳西州选区，惊险躲过败选的命运；然而在胜选幅度大幅缩水之下，依旧凸显出这个总统川普铁票仓之一的当地选民正流露不安情绪。

根据「纽约时报」和美国有线电视新闻网（CNN）预测，共和党籍、退役特种作战飞行员范厄普斯（Matt Van Epps）以8个百分点击败民主党籍对手贝恩（Aftyn Behn），远低于川普2024年在该区的22个百分点差距。

这场出乎意料激烈的选举，被视为1场对总统声望的公投。

这场田纳西州第7选区联邦众议员补选的结果，让共和党躲过一场政治震荡，但缩减的胜选差距仍敲响警钟。共和党本就对众院脆弱的微弱多数感到不安，更担心2026年期中选举恐进一步流失席次。

过去7届选举，共和党在这个席次的胜选幅度都介于22到47个百分点之间。

共和党今天是在民主党气势正盛之际，拿下这一胜。仅仅数周前，民主党赢得维吉尼亚州和纽泽西州州长选举，并赢得纽约市长宝座，一连串胜选让外界普遍认为是对川普重掌权力的警讯。

共和党今天若吞败，不但将进一步鼓舞民主党士气，也将迫使共和党策士群全面重新检视2026年的防守布局。