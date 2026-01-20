美国获取格陵兰 贝森特警告欧洲不要以关税反制

（法新社达沃斯19日电） 美国财政部长贝森特表示，若欧洲国家因格陵兰对川普威胁加税采取报复关税，这种作法将是「非常不智」。

贝森特（Scott Bessent）在瑞士滑雪胜地达沃斯（Davos）出席世界经济论坛（World Economic Forum）场边期间对媒体表示，如果欧洲国家要报复：「我认为那将是非常不智。」

他指出，川普之所以希望掌控丹麦自治领格陵兰（Greenland），系因认定其为「战略资产」，并强调「我们不会把我们所在半球的安全外包给任何人」。

针对川普近日联系挪威总理，内容似乎将他追索格陵兰一事与未能获得诺贝尔和平奖相连结，贝森特表示：「我对总统给挪威的信件一无所知。」

不过他也补充：「我认为，称总统系因诺贝尔和平奖才这么做，完全是无稽之谈。」

川普周末表示，自2月1日起，英国、丹麦、芬兰、法国、德国、荷兰、挪威及瑞典，所有输往美国的商品都将课徵10%关税，直到丹麦同意让出格陵兰为止。

这项宣布引发美国盟友强烈不满，痛批是「勒索」行为。德国副总理克林拜耳（Lars Klingbeil）今天也表示，欧洲正准备采取反制措施。

媒体稍晚询问贝森特，除「获得格陵兰」这个极端结果外，有没有可能透过其他方式来达成协议。贝森特说：「目前我会相信川普总统所说的。」

他并向一小群媒体举例说：「美国是怎么得到巴拿马运河（Panama Canal）？我们是从法国人手中买来的。」

「那美国又是怎么得到美属维京群岛（US Virgin Islands）？我们是向丹麦买的。」

贝森特再度强调，格陵兰作为稀土矿产来源具有关键战略重要性，而稀土对多项尖端科技至关重要。