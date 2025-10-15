美国财长：川普即将先后访问日本与韩国

（法新社华盛顿15日电） 美国财政部长贝森特（Scott Bessent）今天在财经媒体CNBC于华府举办的活动期间表示，美国总统川普即将在本月底接连访问日本与韩国。

贝森特说：「我们将展开访问，总统预计造访日本，接着前往韩国参加亚太经济合作会议（APEC）会议，届时各国领袖将会晤。」

贝森特并未说明具体出访时间，但表示访日行程会在访韩之前。今年的APEC峰会将于10月31日起于韩国登场。

另外，川普（Donald Trump）本月底也预计前往马来西亚首都吉隆坡，出席东南亚国家协会（ASEAN）相关领袖会议。而他届时将观看泰国与柬埔寨爆发边境流血冲突过后，签署和平协议的仪式。

而川普这趟亚洲行正逢贸易紧张局势升温之际，尤其是对中贸易关系。

他这次出访，也有望在APEC峰会期间与中国国家主席习近平召开场边会谈。

北京当局本月9日宣布稀土管制措施之后，川普曾扬言取消川习会，不过贝森特今天表示，他认为这两名领袖仍预期会会面。

另外，日本的政局则充满不确定性。日本执政联盟成员公明党本月稍早宣布结束与自民党多年的合作，并将脱离两党共组的联合政府。这也替自民党总裁（党主席）高市早苗问鼎首相之位，增添更多变数。