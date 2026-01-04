美国轰委内瑞拉一次看 马杜洛被捕送纽约

（法新社卡拉卡斯3日电） 经过数个月威胁与施压后，美国今天轰炸委内瑞拉，并推翻委内瑞拉左翼独裁领导人马杜洛（Nicolas Maduro），他已被逮捕，随即押往纽约接受审判。

● 事件起始

凌晨2时前（台北时间下午2时），首都卡拉卡斯（Caracas）及周边地区传出首波爆炸声，持续至凌晨3时15分左右。

在社群媒体流传的影像显示，美军直升机在夜空中留下剪影，飞弹命中目标瞬间冒出火球与浓烟。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上表示，美国已「成功对委内瑞拉发动大规模打击」，且马杜洛及其妻子已被「逮捕并押送离境」。

美军高阶将领凯恩（Dan Caine）表示，「绝对决心行动」（Operation Absolute Resolve）的目标纯粹是逮捕马杜洛，空袭则是为了直升机抓捕行动清除障碍。

凯恩表示，这次行动动用150多架战机，且经过数个月筹备。

● 受袭目标

委内瑞拉最大军事基地蒂乌纳堡（Fort Tiuna）是此次攻击目标之一。这座位于卡拉卡斯南区的庞大基地，不仅是国防部所在地，还设有军事学院，更设有可容纳数千名士兵及其眷属的宿舍区。

法新社记者目击基地火光冲天，浓烟翻腾。在其中一个仍有士兵把守的入口处，一辆装甲车与一辆卡车满是弹痕。

位于卡拉卡斯东区的拉卡洛塔空军基地（La Carlota）也是打击目标。法新社记者在基地内目击一辆装甲车正起火燃烧，还有一辆被烧毁的巴士。」

在卡拉卡斯以北的拉圭拉（La Guaira）也传出爆炸，该地有港口和国际机场；此外，卡拉卡斯北中区的马拉凯（Maracay）及加勒比海沿岸的伊格罗特（Higuerote）也传出爆炸，这些地点距卡拉卡斯均在100公里范围内。

● 伤亡情况

国防部长罗培兹（Vladimir Padrino Lopez）指控美军向住宅区发射飞弹与火箭。委内瑞拉当局截至今晚尚未公布伤亡人数。

川普在福斯新闻频道（Fox News）的节目「福斯与朋友们」（Fox and Friends）上表示，美军没有士兵伤亡。他随后告诉「纽约邮报」（New York Post），「许多保护马杜洛的古巴人」已经丧生，这是美方首度暗示美军袭击造成了人员伤亡。

● 马杜洛下场如何？

这场行动为马杜洛长达12年、日益专制的独裁统治划下句点；此前，美国政府曾悬赏5000万美元（约新台币15.7亿元）通缉他。

川普在「真实社群」上发布一张照片，画面中这位委内瑞拉领导人戴着手铐、蒙上眼罩，身处美国海军在加勒比海的军舰上。随后，他与妻子佛罗雷斯（Cilia Flores）被送往纽约，面对毒品与武器指控。

川普表示，他在佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）全程监看逮捕马杜洛的直播过程，直呼「就像在看电视节目一样」

他说：「他所在的地方戒备非常森严…实际上就像一座堡垒。」还说，马杜洛试图逃往安全地点，但徒劳无功。

凯恩表示，情报人员耗费数月研究马杜洛的「行踪、住所、出行路线、饮食习惯、穿着打扮，甚至连他养什么宠物」都了若指掌。

他表示，这名63岁的社会主义领导人及其妻子并未抵抗便束手就擒。

● 委内瑞拉未来走向

川普宣称美国将在期限不明的过渡期内「接管」委内瑞拉，此言一出，令美国的盟友与对手同样感到震惊。他暗示，这可能包括在当地部署美军。

委内瑞拉反对派领袖、诺贝尔和平奖得主马查多（Maria Corina Machado）在社群媒体上宣称，国家的「自由时刻已到来」。

马查多因顽强抵抗马杜洛而被许多委内瑞拉人视为英雄，她呼吁2024年大选的反对派候选人「立即」就任总统。

然而，川普对马查多可能成为领导人的预期不以为意，并声称她在委内瑞拉国内既缺乏「支持也得不到尊重」。