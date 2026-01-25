美官员击毙明尼苏达州示威者 家属：儿子想让世界变更好

（法新社明尼阿波利斯25日电） 一名美国男性昨天在明尼苏达州明尼阿波利斯遭联邦移民执法官员击毙，这名受害者在当地退伍军人医院担任加护病房护理师，家属表示儿子「期盼为这个世界带来改变」。

受害者是37岁的普雷蒂（Alex Pretti），他与移民官员在路上发生冲突时遭开枪击毙。

这是明尼阿波利斯（Minneapolis）近期第二起平民遭开枪身亡事件。不到3周前，移民暨海关执法局（ICE）官员在扫荡非法移民行动中，击毙育有3名子女的37岁母亲古德（Renee Good）。

普雷蒂是出生于伊利诺州的美国公民。与古德一样，法院纪录显示他没有犯罪纪录，家属也表示，除了几张交通罚单外，他从未与执法单位有过其他互动。

这起事件再度引发民众抗议和地方官员强烈不满。官员驳斥川普（Donald Trump）政府迅速声称普雷蒂企图伤害联邦探员一说。案发当时，普雷蒂正在参加反对大规模移民镇压的抗议行动。

普雷蒂父母昨天稍晚发表声明说，普雷蒂是「充满爱心的人，他深切关怀家人朋友」，也深切关怀他在退伍军人医院照顾的病患。

他们并表示，「亚力克斯（指普雷蒂）期盼为这个世界做出改变，可惜他无法亲眼看到自己发挥的影响力」。

明尼阿波利斯退伍军人医院感染科主任、普雷蒂同事德雷孔亚（Dimitri Drekonja）说，普雷蒂「秉性善良、乐于助人」。

川普政府官员企图将普雷蒂定调为暴力攻击者，该说词似乎遭到一段在美国媒体广传的影片推翻；该影片尚未经过法新社核实。

美国国土安全部表示，这名男子是持有9mm半自动手枪「靠近」美国边境巡逻队（USBP）人员时遭到开枪击毙。

家属表示，普雷蒂的确拥有手枪，也持有明尼苏达州携带隐藏式手枪的许可，但他们从未见过普雷蒂带枪在身上。

普雷蒂父母呼吁社会大众「澄清关于我们儿子的真相，他是善良的人。我们为此感到心碎和愤怒」。