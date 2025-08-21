美德州众议院通过选区重划 目标巩固共和党国会多数

（法新社休士顿20日电） 美国德州众议院今天通过一份充满争议的新选区地图，目标是协助总统川普领导的共和党在2026年期中选举保住在联邦众议院的微弱多数席位。

此次表决已经延宕2周，因为民主党籍议员纷纷离开德州，以阻止这项强势的选区重划行动。新选区地图将划设出5个有利于共和党的新选区。

超过50名民主党籍议员离开德州，导致议事停摆，登上全国头条新闻，他们试图凸显这项罕见的10年中期选区重划行动。

民主党籍议员本周回到议场，但他们的抗争已引发全国选区重划大战，川普更向共和党主政的各州党内官员施压，要求他们竭尽所能保住共和党在众院的多数席位。

这对川普来说，利害关系极大，若民主党在明年期中选举成功翻转全美几个关键选区，赢回众院多数，川普的第2个总统任期将会面临几乎所有面向的调查。

在「孤星之州」德州议会就这张选区地图进行辩论之际，民主党籍众议员特纳（Chris Turner）在总部设于奥斯汀（Austin）的新闻网站「德州论坛报」（The Texas Tribune）上表示，这是一项「明显违反『投票权法』及宪法」的行为。

德州众议院共和党领导阶层加快正常的立法程序，并于今晚将新选区地图提交最终表决。新选区地图最终以符合党派路线的88票对52票通过。

这项法案在德州众议院通过后，将送交德州参议院，参议院已在前次会期中通过，之后将送交共和党籍州长艾波特（Greg Abbott）。

美国各州通常会在每10年一次人口普查后，才会重新划分各自的国会选区。

但根据「德州论坛报」报导，此次重划选区地图提案人、共和党籍议员韩特（Todd Hunter）主张：「重划选区在任何时间点都可以进行。这项计画的根本目标很简单：就是提升共和党的政治表现。」

德州民主党人几乎无力阻挠这次选区地图变更行动，但此举已在加州引发反制，并促使其他民主党主政各州认真讨论，担心德州的行动可能在全国被复制。

共和党人正在考虑新增至少10个席次，目标包括俄亥俄州、密苏里州、新罕布什尔州、印第安纳州、南卡罗来纳州与佛罗里达州。