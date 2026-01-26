美明尼苏达州移民执法3周夺2命 川普政府压力日增

（法新社明尼阿波利斯25日电） 美国总统川普今天将两名美国公民遭联邦执法人员击毙事件，归咎于民主党造成的「混乱」；美国政府在明尼阿波利斯大规模打击非法移民的行动，正面临与日俱增的压力。

37岁加护病房护理师普雷蒂（Alex Pretti）昨天在路上与移民官员发生冲突时遭开枪击毙。不到3周前，移民暨海关执法局（ICE）官员在扫荡非法移民行动中，击毙育有3名子女的37岁母亲古德（Renee Good）。

川普将这两起死亡事件归咎明尼苏达州民主党民选官员，包括州长华兹（Tim Walz）和明尼阿波利斯（Minneapolis）市长佛雷（Jacob Frey）。他在自家社群平台真实社群（Truth Social）写道：「民主党执政的庇护城市与州，拒绝与移民暨海关执法局（ICE）合作。」

川普说：「令人悲痛的是，有两名美国公民因为民主党引发的混乱而丧命。」

美国司法部副部长布兰希（Todd Blanche）在国家广播公司（NBC）政论节目「会晤新闻界」（Meet the Press）表示，有必要展开调查，才能全面厘清相关事件的经过。

当被问到探员在向普雷蒂开枪时，是否已缴获他的手枪时，布兰希说：「我不知道，其他人也不知道。这正是我们要进行调查的原因。」

●联合调查

多名共和党参议员呼吁对此展开彻底调查，并与地方当局合作。川普政府在古德之死的调查中排除地方调查人员，引发争议。

华兹今天在记者会上质问川普：「你的计画是什么？唐纳川普？」

他还说：「我们该做些什么，才能把这些联邦探员赶出我们的州？」 总部位于明尼苏达州的60家企业领袖今天联名签署一封公开信，呼吁当局立即为紧张情势降温，并要求州、地方与联邦官员携手合作，寻找真正有效的解决方案。

在保守派媒体报导索马利亚移民涉嫌诈欺、且川普多次转述相关说法后，数以千计联邦移民执法人员过去几周被部署到明尼阿波利斯。 这座以严寒冬季闻名的城市，是全美索马利亚移民人口最集中的地区之一。

明州检察长艾里森（Keith Ellison）反驳川普的说法，他告诉记者：「这根本无关诈欺，因为如果他派来的人懂法务会计，我们的对话内容会完全不同，但他派来的是武装蒙面人员。」

●法院命令

自相关移民执法行动展开以来，许多居民随身携带哨子，以便在移民探员出现时通知其他人，执法人员与抗议者之间有时也会爆发暴力冲突。

地方当局已控告联邦政府，要求法院下令暂停这项行动，首场听证会预计明天举行。

网路上流传的影像画面显示蒙面探员在街头强行带走民众，甚至包括孩童。近期民调显示，选民对川普政府移民执法行动的不满情绪正日益升温。（编译：刘文瑜）